Domácí fotbalisté se v dalším zápase okresního přeboru Jablonecka II. třídy sice dostali do vedení po úspěšně zakončeném v rychlém protiútoku, ale soupeř byl od začátku utkání aktivnější.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Krecl



HOSTÉ NAHRÁVALI LÍP

Hostujícímu celku se dařilo více kombinovat a dávat si přesné přihrávky. Za to Držkov měl i s jednoduchou nahrávkou problém. Josefodolským se podařilo vyrovnat ve 20. minutě a o deset minut později se dostali do vedení. Domácí se sice snažili reklamovat ofsajdové postavení hráče, ale zbytečně.

Poté se sice hra domácích trochu zlepšila, ale to nedokázali nijak zužitkovat. Zato soupeři měli smůlu, když několikrát trefili pouze brankovou konstrukci. Ve druhé půli se Držkov snažil o vyrovnání, ale naopak inkasoval třetí gól. Poté se začali domácí ještě více snažit, ovšem při ztrátě míče se nedokázali včas vracet, což Josefodolští ještě dvakrát potrestali.