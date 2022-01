Kdy jste s fotbalem začal?

Bylo to asi v sedmi letech v Lomnici nad Popelkou. Ve čtrnácti jsem přestoupil do mládeže FK Jablonec. Tam jsem prošel staršími žáky a dorostem. S tím jsme vykopali extraligu dorostu. Protože na FK v té době nebyl B tým, tak jsem šel hrát divizi do Velkých Hamrů. Pak jsem se do FK vrátil na přípravu A týmu, ale kvůli zranění jsem víc jak rok nemohl hrát. Podstoupil jsem dvě operace, menisku a křížového vazu. A pak už jsem se do A týmu nevrátil.



Kolik let už trvá vaše fotbalová kariéra?

No, to je už kolem třiceti let. Bude mi čtyřicet.



Zkusil jste také jiný sport než jen fotbal?

Na základní škole jsem rád běhal závody na dlouhé tratě. Běhání mi nikdy nevadilo. A k fotbalu se hodí. Běhání mě drží dodnes. Mám rád vytrvalost.



Jak se vám hraje v Držkově mezi těmi, jak říkáte, daleko mladšími?

V Držkově se mi hraje dobře. Taky kvůli Evženu Dvořákovi, který tam fotbal drží při životě. Já už jsem se po zranění a operacích ani nechtěl k fotbalu vrátit. Jezdil jsem sice hrát nižší soutěže, ale pak se mi narodily děti a už na to nebylo tolik času. Změnil jsem práci, začal jsem stavět dům. A Evžen mi s tím hodně pomáhá dodnes. Takže jsem mu tak trochu zavázaný a nechal jsem se přemluvit, abych šel hrát do Držkova. Tak jsem oprášil kopačky a šel jsem. No a tam je bezvadná parta, se kterou se nám povedla na podzim vítězná šňůra mistrovských zápasů. S Evženem držkovský fotbal stojí a padá. Je v něm významnou osobou. Je znát, když při zápase je nebo není. Je to prostě fajn kluk, ikona místní kopané. Zařizuje, co je potřeba a pomáhá, kde je potřeba.



Jak dlouho už oblékáte dres držkovského mužstva?

Už to bude třetí kalendářní rok. I když, díky covidu, jsme rok z toho nehráli.



Měl jste svůj fotbalový vzor?

Když jsem začínal, tak to byl Tomáš Skuhravý na MS v roce 1990.



A jaký máte recept na tolik gólů, které jste na podzim soupeřům nasázel?

V soutěži I.B třídy, když už máte něco za sebou odkopaného, tak stačí mít dobrou fyzičku, levačkou do míče kopnout umím a mám v týmu samozřejmě perfektní nahrávače. Ale zase třeba hlavičkou góly nedávám. Myslím, že je to u mne založené na houževnatosti. A ve svém věku si jdu zápas užít, protože mne fotbal baví. Myslím, že právě s Evženem Dvořákem už jsme spíš vzorem pro ty mladé kluky. Vědí, že jsme od nich starší, ale nic nevypustíme.



Asi se už za balónem zbytečně nehoníte, víte kdy…

Tím, že se sejdeme jednou za týden na tréninku, tak jsi jdu zahrát s chutí. Odběhám si to poctivě, fyzičku mám, myslím, na tuto soutěž, taky dobrou. Hraju naplno, určitě se nešetřím.



A co kdyby ještě přišla zajímavá nabídka do jedné z těch vyšších soutěží?

Tak už bych ji nevyužil. Nějaké jsem dostal, ale už nechci z Držkova odejít. Máme dobrou partu, daří se nám. A navíc mi to vyhovuje i z časových důvodů, práce, rodina, fotbal, dá se to skloubit dohromady.

Sledujete domácí nebo zahraniční fotbaly?

Několikrát jsme si s kamarádem zaletěli na Real Madrid. A teď se tam zase chystáme, protože mají nový stadion. Líbí se mi anglická liga, tam je to jízda od první do devadesáté minuty. Je se na co koukat. Když už si najdu čas podívat se na zahraniční fotbal, tak na něco takového, třeba na Ligu mistrů. Na českou ligu ani moc nekoukám.



Vždycky jste na hřišti zastával „jen“ pozici útočníka?

Kromě brankáře jsem hrál na všech postech. Levýho záložníka, stopera…. kam jsem se postavil, tam jsem si to vždycky nějak „odkopal“.



Jaký je váš pohled, názor na ženský fotbal?

Když se na něj dívám, tak sleduju pouze, jestli se mi ta děvčata líbí nebo ne. Jinak ho nesleduju, občas něco zaslechnu ve zprávách. Ale fotbalově to nesleduju, jen jestli tam hrají hezké hráčky.



Jak bude vypadat zimní příprava držkovského týmu?

Začneme v půlce ledna, soutěž nám začíná na konci března, nebo začátkem dubna, dvě kola jsme na podzim předehráli. Budeme jednou dvakrát v týdnu trénovat v Jablonci na Mozartovce. Chuť určitě bude. Naše dobré výsledky nás ještě vyhecují. Mezi vánočními svátky jsme také chodili do haly. Je to lepší, když se sejdeme společně, než individuální trénink.



Když máte trochu volného času, při čem si odpočinete rád a nejvíc?

Určitě při fyzické námaze, takže se jdu proběhnout, pak se trochu protáhnu.Nejlíp si odpočinu aktivně. A pak také se svými dvěma syny, to si taky „odpočinu.“



A budou vaši synové šikovní na fotbal jako tatínek?

To nechám na nich. Když vidím, ale některé aféry kolem fotbalu, tak ani nevím, jestli chci, aby hráli právě fotbal. Ale aby dělali nějaký sport, to určitě chci. Možná lepší, kdyby dělali nějaký individuální sport, tam se ukáže, zda na to mají nebo ne.



Co říkáte současnému profesionálnímu fotbalu?

Je určitě rychlejší. Ale zdá se mi, že spíš než fotbal zajímají lidi ty kauzy kolem. Ale myslím, že kdo není rychlostně a fyzicky dobře vybavený, tak šanci hrát v první lize nemá.



Jaký opravdu pěkný zápas jste naposledy viděl?

Bylo to utkání Ostrava – Slavie 3:3. Padalo hodně gólů, byli dva vyloučení, rozhodčí neudělal žádnou chybu. Byl to, podle mne, pěkný zápas, ve kterém bylo na co se dívat.



Co říkáte používání VAR?

Jde to asi s dobou. A ta už je i ve fotbale teď někde jinde. Doba si to vyžaduje. Někdy se ale i VAR splete a lidé se kolem toho dohadují.



Co přejete držkovskému fotbalu do nového roku?

Ať je stejně úspěšný, jak byl poslední půlrok. A ať se hlavně fotbal může stále hrát a nezastaví ho zase covid. Na tom jsme byli všichni biti. Podzim se v Držkově povedl extrémně, soupeři od nás dostávali pořádné příděli, dařilo se nám. Tak přeju, aby nám tohle vydrželo, abychom si fotbal dál užívali a měli stále dobrou partu. A hlavně přeju všem klukům zdraví.



Myslíte, že je něco, co v Držkově fotbalu chybí, něco, co by mohlo sportovní areál ještě vylepšit?

Mluví se o dětském hřišti. Každý máme děti, chodí s nimi manželky, určitě by se využilo. Evžen už ale o něčem takovém i mluvil. Jinak zázemí,dresy, míče, to všechno, díky němu, máme kvalitní.