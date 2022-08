Albrechtice/Jiřetín – Sokol Držkov 1:2 (1:1)

trenér domácích Jan Pipek: „Výsledkově pro nás nula bodů, herně vyrovnaný zápas. Měli jsme i víc šancí. Neměli jsme gólmana, chytal hráč z pole. Góly jsme si dali sami po našich chybách. Minimálně remíza by byla spravedlivá. Kluci z Držkova byli dobří. Diváků bylo hodně, odezva byla dobrá, i když jsme doma prohráli. Pomohlo nám taky, že jim chyběli asi dva klíčoví hráči, zápas byl i tím vyrovnanější. Je to první zápas, chybí nám gólman, musíme to tak brát. Je důležité příští týden doma vyhrát s Jablonečkem.“

Za hosty trenér Evžen Dvořák: „Byli jsme rádi, že jsme se sešli. Chybělo nám sedm hráčů základní sestavy. Dnes hráli tři gólmani. Jsme spokojení s výsledkem, výkon byl bojovný,ale ošizený o to, že jsme nebyli kompletní. Vezeme tři body. Říkali jsme si, že by bylo dobré, abychom neprohráli a vyšlo nám to. Jak vždycky říkáme, jdeme si zahrát fotbal, zakřičet si a dát si po zápase klobásu a pivo. Jsme spokojení. Začátek dobrý, úkol jsme splnili. Příští týden máme doma Desnou. Ta nemá špatný mandant, většinou mladé, běhavé kluky a to je pro nás těžké. Ještě bychom dva hráče brále, ale ono není kde brát. Ti mladí většinou skončí v dorostu. Ti „starý“ kluci, jako jsme my, zkušení, to musejí odehrát.“

SK Mírová pod Kozákovem - Desná 1:1 (0:0)

Za hosty vedoucí týmu Petr Kopal: „V úvodu utkání jsme měli převahu, šanci si ale vytvořili domácí. My jsme měli příležitost až ve 40. minutě, ale domácí zachránila tyč. Ve druhé půli nás domácí zaskočili první brankou. Dostali jsme se do tlaku a v 66. vyrovnali. Gól nás postavil na nohy a vytvořili jsme si několika minutový tlak. Skórovat se nám už ale nepodařilo, naopak. V posledních minutách jsme se o bod ještě báli, když nás důraznější domácí přehrávali. Ani oni už ale gól nevstřelili.“

Za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček: „Bylo to vyrovnané, dost rychlé utkání. Soupeř byl běhaví, my jsme to vyrovnávali bojovností, výsledek je asi spravedlivý. Desná měla hodně mladý tým, fyzicky na tom byla velmi dobře. Ale určitě za soupeře hráli i jejich zkušení hráči. Bod bereme. Chyběli nám jen dva hráči, ale zvládli jsme to dobře. Mohlo se to sváhnout na obě strany, oni vstřelili tyč, my jsme také nějaké šance měli. Příští náš soupeř je Harrachov, bod by byl dobrý.“

FC Pěnčín B (JN) – TJ Lučany n. N. 1:1 (1:1)

Trenér Pěnčína Jan Řezáč: „Z našeho pohledu je to ztráta dvou bodů. Byli jsme celý zápas jasně lepší, vytvářeli jsme si šance. Dostali jsme gól po rychlém protiútoku. Čekali jsme, že hosté budou bránit od půlky a hrát na rychlé protiútoky, to se nám potvrdilo. Doplatili jsme na neproměňování šancí, měli jsme v první půli čtyři, pět a z toho dvě břevna. Lučany ze tří pološancí daly jeden gól. Pro nás je to v tuhle chvíli málo. Soupeř měl po zápase radost, jako kdyby vyhrál. Ale musím hosty pochválit, dobře bránili a znepříjemnili nám to. My jsme neproměnili šance a to jsme šli sami na gólmana a nedali jsme. Ale musím kluky i pochválit, dodrželi všechno, co jsem jim řekl a pokyny plnili. Nabádal jsem je, že to bude jiné, než v okresu. Toho jsme si vědomí, že to nebude jednoduché. Teď jedeme do Bozkova, tam je malé hřiště, bude to spíš o soubojích než o fotbale.“

Za hosty Oldřich Churý: „Domácí byli trochu lepší, víc měli balón pod kontrolou a územní převahu. Naši kluci ale podali nadstandardně bojovný, perfektní výkon. Dřeli do úmoru i za pořádného vedra. Bod si zaslouží. Jeli jsme na Pěnčín s respektem po tom, co domácí předváděli v okrese. Jsme spokojení, dokonce jsme vedli. Oni měli šance a my taky. Možná se měla písknout i penalta. Remíza je pro nás úspěch. Na lavičce jsme měli tři kluky z béčka, domácí měli určitě k dispozici větší kvalitu. Taky jsme nebyli úplně kompletní, chyběli nám hráči, kteří by určitě byli v základu. Ale to asi teď řeší i ostatní mančafty. Nepamatuju, že by se kdy takhle brzo v těchto soutěžích začínalo, to je hrůza. Kluci mají rodinu, dovolenou, musí chodit do práce. Ještě celý srpen to budeme takhle lepit.“

TJ Sokol Plavy – Jiskra Harrachov 2:3 (1:1)

Jaroslav Pekelský, trenér Plavů: „Možná jsme si mohli odnést ze zápasu aspoň remízu, soupeř vyhrál ale asi zaslouženě. Na šance nás přehrál a fyzicky přeběhal. Hodně hráčů nám v sestavě chybělo, hodně jsme se trápili, abychom to vůbec dali dohromady. Tahali jsme za kratší konec, dvakrát jsme dokonce vedli, ale byli jsme ve hře nedůrazní. Dostali jsme góly po standardních situacích. Kdyby utkání skončilo třeba 6:5 pro soupeře, tak by nemohl nikdo nic říct. Náš brankář jim pochytal spoustu šancí. Ale my je měli taky a jejich gólman nám je taky zlikvidoval. Byl nechyběli hráči do kvantity, ale do kvality. Teď jedeme do Mšena, možná nám dva hráči přibudou, ale zase někdo ubude. Ale s tím se asi budeme prát celý srpen. My jsme schopní kohokoli porazit, ale také s kýmkoli prohrát. Tak to prostě ve fotbale je.“

Trenér Harrachova Lukáš Halama: „Byl to remízový zápas, ke konci měly Plavy několik šancí, které náš gólman vychytal. A naopak to bylo také, dvakrát nám u nich skákal balón po břevně. Když dali gól, tak my jsme většinou rychle vyrovnali, takže domácí nikdy nebyli dlouho ve vedení. To jim asi moc nepomohlo na psychice. Ke konci nás asi pět minut tlačili a nepustili nás přes půlku. Vytvořili si šance, ale náš gólman zaúřadoval a všechno vychytal. Za tři body jsme rádi. Do Plavů se pro body nejezdí a my jsme tam mockrát nebodovali. Loni jsme byli rádi, že jsme v Plavech hráli 1:1 a tentokrát jsme dokonce vyhráli. Pro nás super start do soutěže. Příště hrajeme doma s Mírovou. Naše domácí hřiště je na tuto sezónu ale v Rokytnici, kde se nic nehraje.“

Roztoky u Jil. - Jiskra Mšeno/Jablonec 0:0 (0:0)

Za hosty trenér David Ryšavý: „První poločas byl vyrovnaný, domácí měli vpředu vysoké kluky, nemohli jsme nakopávat, tak jsme to trochu museli přeházet. Měli jsme pár střel, ale nic nám tam, bohužel, nespadlo. Musím pochválit našeho gólmana. Taky jsme využili čtyři šestnáctileté kluky. Tým jsme hodně omladili, někteří hráči jsou ještě na dovolené. Čekáme, až se sejdeme kompletní. Ale dnes to bylo první utkání a bod zvenku, takže jsme spokojení, hlavně, když jsme neprohráli a zvládli jsme to. Chtěli jsme hlavně, aby si to zkusili ti mladí. Uvidíme, co bude dál, jak to rozjedeme, až se sejdeme všichni. Na utkání bylo i dost lidí, soupeř je v soutěži nováček.“

I. B západ:

SK Hodkovice n. M. - SK Jilemnice 3:0 (1:0)

Trenér domácích David Novotný: „Výsledek dobrý, herně nic moc. Hosté byli víc na hřišti, oni hráli, ale my jsme dávali góly. Měli jsme čtyři na střídačce, takže jsem to nemusel řešit v jedenácti lidech, dali jsme to dohromady. Ale byla velmi krátká příprava, měli jsme málo tréninků. Nejsme ještě pořádně rozehraní. Taky jsme nevěděli,co od soupeře čekat. V semilském okrese skončili pátí. Pro něj to je výsledek nezasloužený. My tři body bereme rádi. Máme se od čeho odpíchnout. Za týden máme zase doma dalšího nováčka, Nové Město pod Smrkem. V tomto kole vyhrál 5:2. Asi to nebude nic jednoduchého. Chceme doma tyto tři body potvrdit. Musíme domácích zápasů proti nováčkům co nejvíc využít.“