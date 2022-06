Hodkovice B – Pěnčín B 2:7 (1:2)

Roman Zitko za domácí: „Poslední zápas byl příšerný, protože jsme měli spoustu zraněných. Někteří kluci měli natažený sval už z utkání v Zásadě. Ale nastoupili jsme. Pěnčín je úplně jinde, ten v téhle soutěži vůbec nemá být. V obrovském, příšerném vedru jsme utkání dohráli, jsme spokojení.“Trenér hostů Jan Řezáč: „Taky nám chyběli hráči, neměli jsme ani gólmana, do brány musel jít Jarda Bílek. A zvládl to nad očekávání dobře.Vyhráli jsme zaslouženě. Klukům chci poděkovat nejen za tento zápas, ale i za dobře odehranou celou sezónu.“

Plavy B – Držkov B 11:1 (6:0)

Za Plavy Ondra Votoček: „Sešli jsme se v lepší sestavě než soupeř. Hrálo se na jednu bránu ve velkém vedru. Byla otázka času, kolik dáme gólů. Za nás hráli hlavně kluci z béčka, několik našich z áčka sedělo na střídačce.“

Za hosty Jaroslav Salaba: "Poslední zápas se nám vůbec nepodařil. Branky jsme dostávali po vlastních chybách, ze kterých jsme se neuměli poučit a po chvilce jsme ty samé chyby opakovali. A soupeř nás trestal. Poslední zápas pouze podtrhl celý ročník, který se nám moc nevydařil. Hlavním problémem je, že hráči nechodí na tréninky a myslí si, že to nepotřebují. Pokud nám nepřijde pomoc některý z hráčů A týmu, tak nejsme schopni ostatním týmům konkurovat. Jedinou útěchou je, že jsme jako jediný tým sebrali body suverénnímu Pěnčínu. To však bylo ještě na podzim. Můžu pouze doufat, že do příštího ročníku se situace zlepší."

Kokonín – M. Skála 8:4 (4:1)

Petr Volek, vedoucí domácího týmu: „Zase jsme vedli a pak jsme si nechali opět dát, díky našim chybám, zbytečné góly. Dávali jsme si je skoro sami. Pořád se u nás opakují stejné, zbytečné chyby. Naši mladí kluci ještě asi nejsou na tuhle soutěž dorostlí. S Kokonínem trénujeme, známe se, víme, jak kdo hraje. O to víc mě ta prohra mrzí.“

Josefův Důl – Zásada 3:2 (1:0)

Petr Fišer za hosty: „Fotbal to byl dobrý, se šťastnějším koncem pro domácí. Do 86. minuty jsme vedli a pak jsme dostali dva slepené góly a prohráli jsme. Ale takový je fotbal. Jinak ale byla pohoda, jeli jsme společně autobusem, zhodnotili jsme cestou sezónu, která byla úspěšná.“Za hosty ještě hrající předseda FK Miroslav Princ: „Přijeli jsme dobře připravení s plnou lavičkou, se silným kádrem. Od začátku jsme si drželi převahu, bohužel jsme ale dostali gól. Do konce poločasu se nám podařilo snížit, pak jsme šli do vedení 2:1, drželi jsme si převahu ve hře. Až v 86. minutě jsme si nechali vstřelit laciný gól od útočníka, kterého jsme nechali projít přes celé hřiště. A v 90. minutě domácí rozhodli ve svůj prospěch.“

OKRESNÍ SOUTĚŽ:

Lučany B – Smržovka B 12:2 (5:0)

Astronomický výsledek okomentoval předseda domácího FK Oldřich Churý: „Už bylo vidět, že to bylo poslední utkání. Oba týmy hrály uvolněně a byl z toho pohledný fotbal. Na obou stranách byly k vidění pěkné šance. Převahu jsme si ale udělali my a dokázali jsme ji využít. Naše vítězství bylo zasloužené. S posledním vydařeným utkáním jsme spokojení.“

Mšeno C – N. Ves 6:2 (2:1)

Trenér hostů Kohout: „Byl to poslední zápas, užili jsme si ho. Soupeř byl posílený o několik hráčů. Chtěl vyhrát. Naši se už ve druhém poločase viděli někde u vuřtů. Druhý poločas jsme prohráli. S výsledkem nejsem jako trenér spokojený, ale s průběhem celé soutěže ano. Skončili jsme druzí, nemám hráčům co vytknout.“

David Ryšavý za domácí: „Jsme opět mistři. Máme dobře poskládaný mančaft. Příští sezónu budou kluci hrát okresní přebor II. třídy, takže o jednu soutěž výš. Už se těšíme na nové soupeře, myslím, že soutěž bude kvalitní. Jsme spokojení.“