SK Zásada - Lučany nad Nisou 3:1 (2:0)

Domácí tým Zásady začal aktivně, ale i hosté z Lučan měli snahu urvat nějaké body. Zásadští sice více drželi míč, ale hosté zlobili z rychlých breaků, když se několikrát probili až do bezprostřední blízkosti brankáře domácích Petra Růžičky, který nebezpečné nájezdy hostí úspěšně likvidoval. Ve 29. minutě se o přihrávku ve středu hřiště přihlásil zásadský Petr Fišer, nikým neatakován si míč navedl až před 16tku hostí, nikdo ze spoluhráčů se mu nenabídl, nezbylo mu nic jiného, než vzít odpovědnost na sebe a vystřelit, což on opravdu umí a nártem vyslal svoji dělovku ze střední vzdálenosti k levé tyči hostujícího gólmana Josefa Jóna. Ten byl bez šance.

Zásada se tak ujala vedení v utkání 1:0. Hned o 3 minuty později šel po špatně zahraném offside systému lučanský útočník sám na gólmana Zásady, ten však i tuto šanci hostí zlikvidoval, navíc hned rychle míč vykopl až za kruh, po nezdařeném zákroku obrany hostí balón propadl až k Dominikovi Mrkvičkovi, který nabídnutou šancí nepohrdl a potvrdil vedení Zásady na již 2:0. Do konce 1. poločasu se již skóre v utkání nezměnilo, i když obě mužstva měla ještě šance ke vstřelení branky.

Začátek 2. půle nepřinesl v utkání žádnou velkou změnu. Domácí tým byl více na balónu a hosté zlobili z breaků. Zásadští si vypracovali dvě jasné gólové šance, při kterých vyslali z bezprostřední blízkosti na hostujícího gólmana Josefa Jóna prudké střely, ale brankář obě úspěšně reflexivně zlikvidoval. Pro domácí Zásadu následoval trest, kterému sice předcházel tlak domácích, kteří "mačkali" hostující mužstvo na jejich polovině, ale po osvobozujícím odkopu stopera Lučan domácí obra na opět nezvládla offside systém a nechala si utéct útočníka Adama Tichého, který, nikým neatakován, obstřelil domácího brankáře Petra Růžičku, vstřelil tak v 56. minutě kontaktní gól hostí a snížil stav v utkání na 2:1.



Někteří domácí hráči si zřejmě vzpomněli na situaci z předešlého utkání, které měli v Hodkovicích dobře rozehrané, ale nakonec podlehli rozdílem třídy. Začali se hádat a nezvládali jednoduché kombinační situace. Lučanské mužstvo bylo v těchto momentech kompaktnější a nebezpečnější, ale k vyrovnání přece jenom něco chybělo… Po asi deseti minutách převzali taktovku do svých rukou opět již zklidnění domácí, bylo evidentní, že se o 3 body za vítězství nechtějí nechat připravit.



Zásadští si vypracovali jasné gólové šance, kdy stačilo nastavit nohu a doklepnout míč z bezprostřední blízkosti do prázdné branky, ale bohužel nerovný terén byl proti. Až v 81. minutě vyslal do útočného pásma hostí výkop zásadský brankář, útočník domácích Karel Línek na sebe navázal oba stopéry hostí, kterým výskokem zabránil výkop odhlavičkovat, situace využil tentokrát zleva nabíhající sniper Petr Fišer, míč si zpracoval, obránce si odklonil a po zasekávačce technickou střelou překonal sice výborného, ale v tento moment bezmocného gólman a Lučan Josefa Jóna. Útočník Zásady tak zvtrdil vítězství svého mužstva nad hosty z Lučan nad Nisou 3:1. Do konce utkání se již stav nezměnil, jen je potřeba dodat, že v závěru využil trenér Zásady Stanislav Karela posledního taktického střídání a vyběhl i on na plac a byl vidět.

Za vítězství si domácí Zásada připsala tři body a dostala se zpět na druhé místo tabulky soutěže v zatím nedohraném 6. kole.

Hlavním sudím byl Petr Smoleňák, na lajnách mu asistovali Ivan Vasko a Miroslav Šrajbr. Přístí utkání sehrají Zásadští venku s mužstvem Kokonína, na jejich náhradním hřišti v Rychnově, tentokrát se bude hrát v neděli 14.10.2018 od 15:30 hodin.

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Růžička (G), Pleštil (C), Matúška (46. Prousek), Čurda, Lhota (64. Bukvic), Killián, Salaba, Fišer, Mrkvička (88. Karela), Šupík, Šimánek (77. Línek)

Sestava mužstva TJ Lučany nad Nisou: Jón (G), Patočka (62. Adamec), Tichý J. (75. Dítě), Melnyk, Tichý A., Hillebrand, Němec (C), Kis (74. Kraus), Jabluňka (62. Pokorný), Tesař, Šindelář

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Fišer Petr - 29.+88. min., Mrkvička Dominik - 32. min.

Vít Lhota