FK PŘEPEŘE B

(21/22 – 8. místo, 35 b)

Martin Kvapil, vedoucí týmu: „Trénujeme dvakrát týdně, jeden přípravný zápas jsme hráli v Mírové s výsledkem 4:4, další pak v Rychnově. Má přijít gólman Negrú z Harrachova, z Rovenska Kútek a ze Semil Hapiak. Chceme hrát v klidu, uprostřed tabulky, hlavně nespadnout, a to bychom určitě neměli.“



SPARTAK SMRŽOVKA

(21/22 – 6. místo, 40 b)

Jiří Macek, vedoucí týmu: “Nikdo od nás neodešel, máme pouze pozitivní příchody, což jsme strašně rádi. Dva hráči, bratři Kuba a Daniel Štětkařovi přišli z Velkých Hamrů. Vrátil se David Poláka, který byl také na hostování v Hamrech. Z Desné k nám přišel Tomáš Veselouš, která sestoupila a z ní přišel ještě Petr Víšek. Z hostování v FK Jablonec přišel Dušan Vodička a ještě za nás bude hrát nově Jan Pospíchal. Máme nového trenéra Miloslava Hauera. Je tvrdý, přísný, má autoritu, kluci jsou spokojení. Asistovat mu bude hrající Martin Štěpánek, když bude potřeba, tak bude i hrát. První utkání hrajeme v Přepeřích s jejich B týmem. Přípravu jsme zahájili 26. července. Na začátku tréninku se nový kouč hráčům představil. Pak následoval trénink, do kterého se oba zapojili. Kluci jsou spokojení, je tvrdý, přísný, má autoritu. Tréninky budou pravidelně pokračovat, přátelák nehrajeme žádný. Začíná se strašně brzo, kluci jsou ještě na dovolených. Naskočíme do soutěže zostra, prověříme to v Přepeřích. Uvidíme. Gólman byl v době přípravy taky na dovolené. Před mistrákem bude mít dva tréninky. Takže v Přepeřích to bude zajímavý zápas Začíná se strašně brzo. Sice se nám v přípravě nikdo nezraní, ale nemají čas se sehrát. Do konce srpna to budeme horko těžko dávat dohromady, jen tak, abychom to odehráli. S áčkem trénuje i béčko. Hrát bude okresní přebor. Asi budeme dostávat "desítky", když se soutěž spojila, třeba až pojedeme do Zásady. S tím musíme počítat. Příchody do B týmu nemáme žádné, budeme využívat hráče, kteří nebudou tak často hrát v áčku. Béčko nemá svého trenéra, sestavu do zápasů připravuje hrající trenér Míra Štěpánek."

ALBRECHTICE/JIŘETÍN

(21/22 – 10. místo, 30 b)

Jan Pipek, trenér: „Příprava je slabá. Pauza mezi koncem soutěže a začátkem nové je krátká. Kluci mají dovolené, svoji roli sehrává i horké počasí. Trénink máme jednou týdně. Přípravné utkání nehrajeme, není na to čas. Prostě začneme zostra. Odešel jeden hráč do Sedmihorek. Máme zraněného gólmana na celý podzim a druhý nám bude chybět na první dva zápasy, tak uvidíme, jak podzim zvládneme. A naše ambice? Byl bych rád, abychom se na zápas vždycky sešli, zahráli si dobrý fotbal, aby to bavilo jak kluky, tak fanoušky. Nechceme postoupit, hlavně aby se nesestupovalo.“

SOKOL DRŽKOV

(21/22 – 1. místo, 72 b)

Evžen Dvořák, trenér: „Ještě nás čeká generálka se Zásadou a pak už začínáme v Albrechticích. Chodíme trénovat dvakrát týdně. U nás skončil Kotyza, máme z Pěnčína Kyselu a ještě gólmana P… ještě řešíme jednu posilu, jinak zůstane kádr stejný. V soutěži jsou nové týmy. Těšíme se na derby s Pěnčínem i Desnou. Chceme hrát to, co jsme hráli letos. A jestli budeme první nebo čtvrtí, to zase až tak důležité není. Chceme mít hlavně dobrý pocit, že si jdeme zahrát fotbálek a pak si dáme společně pivko a klobásu. Že budeme jedna parta a bude nás to stále bavit.“

TJ DESNÁ

(21/22 – sestup z KP)

Petr Kopal, vedoucí týmu: „ Z týmu odešel Veselouš (Smržovka), kariéru přerušili Šindelář a Kopal. Z FK Mikulášovice přišel Miroslav Soukup. Všechny naše dorostence jsme přeřadili do mužů. Naším cílem je hrát co nejvýš, zabudovat dorostence do dospělého fotbalu a co nejvíce jich u fotbalu udržet. V přípravných zápasech jsme vyhráli nad Rychnovem 2:0, s Pěčicemi jsme 2:4 prohráli a poslední utkání hrajeme ještě proti Semilům 30. července.“

FC PĚNČÍN B

(21/22 – postup z OP)

Jaroslav Bílek, trenér: „Jediný přípravný zápas jsme hráli proti Plavům. Trénujeme v úterý a ve čtvrtek a účast je výborná. Chodí až dvacet lidí. Tři kluci přišli z dorostu, Těhník z Rychnova,Tokár přešel z našeho áčka do béčka. Z Plavů jsme udělali Nežádala a z Lučan druhého brankáře Pokorného. Z Kova ještě máme Farského. Kádr jsme rozšířili a zkvalitnili. Noví si v tréninku vedou dobře a stálice si uvědomili nebezpečnou konkurenci. S tréninkovou morálkou jsem spokojený, určitě se projeví na výkonech a výsledcích.“

LUČANY NAD NISOU

(21/22 – 9. místo, 34 b)

Oldřich Churý, předseda FK: „Hrozný je začátek už 6. srpna! Trénovat jsme začali dvanáctého července. Skončil trenér Štěpán Sobotík, ale zůstane dál naším hráčem. Máme nového trenéra Vojtu Svozila. On je naším členem i hráčem, ale trénoval teď ve Mšeně dorostence. Udělali jsme novou funkci, jeho pravou rukou bude Matyáš Kis, který bude jeho pravá ruka. Bude se starat o A tým. Áčko i béčko trénují společně. Béčko má vedoucího mužstva Libora Sobotu. Máme čtyři posily ze Mšena a ještě jednáme. Přestupy končí až v září, takže je ještě čas. Ještě bychom měli o nějaké hráče zájem. Když se stalo, že áčko i béčko hrálo v jednom termínu, tak jsme měli velké problémy dát dohromady sestavu. Jedno přátelské utkání s Rozstáním jsme prohráli 4:7. Soupeř postoupil do I. A třídy. V prvním poločase jsme hráli v lepší sestavě, tak to bylo vyrovnané, prohrávali jsme 2:3-. Ve druhém jsme vystřídali aby si každý zahrál a to už na soupeř přehrával. Generálku hrajeme s Josefodolem. První mistrák hrajeme v Pěnčíně. Tam nám asi pšenka nepokvete, ale uvidíme.“

SOKOL PLAVY

(21/22 – 3. místo, 47 b)

Ondra Votoček, vedoucí týmu: „Kádr zůstává pohromadě mimo Nežádala. Přišel jeden nový hráč. Navazujeme na úspěšnou minulou sezonu a chceme minimálně podobné umístění. Chceme hrát dobrý konkurenceschopný fotbal s náležitými výsledky. Začínáme 6.8 srpna, což je hrozně brzo, prázdninové výsledky budou plné překvapení a ukážou šířku kádru mužstev. Věříme si, máme 20 vyrovnaných hráčů pro A tým. A měli bychom z toho zkraje soutěže těžit.“

JISKRA HARRACHOV

(21/22 – 5. místo, 43 b)

Hubert Rieger, vedoucí týmu: „S přípravou jsme začali až 27. července. Je to nešťastné začínat soutěž už 6. srpna. Soutěž budeme hrát v Rokytnici na trávě, protože naše umělá tráva už je za zenitem. Naším hracím dnem bude neděle. Naše hřiště budeme mít po celou sezónu jenom jako náhradní, kdyby něco. Sehráli jsme přípravný zápas s Mníškem a pak už začínáme soutěž proti Plavům.“

MŠENO/JABLONEC

(21/22 – 4. místo, 45 b)

David Ryšavý, trenér: „Trénovat jsme začali třikrát v týdnu, hlavně v terénu. Doufám, že budeme všichni zdraví a začneme v dobré formě. Herní den budeme mít v sobotu, dopoledne A tým, odpoledne béčko. Posily máme ještě rozjednané. Začínáme soutěž s nováčkem v Roztokách u Jilemnice. Těší se na nové týmy, soutěž by mohla být zajímavá. Chtěli bychom hrát v horních půlkách tabulky A i B týmu, týmy na to máme. Fotbalistů ale všeobecně ubývá, obvoláváme se navzájem a sháníme. Mladí budou hrát ráno i odpoledne, aby získali zkušenosti.“