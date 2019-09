SK Zásada - SK Malá Skála 4:1 (1:1)

Fotbalisté Zásady si chtěli po prohře se Mšenem z minulého týdne spravit chuť a napravit reputaci u svých fanoušků. Na výborně připravenou hrací plochu však v úvodu utkání vyběhli pouze v deseti . Důvodem byla zranění některých opor a zpoždění stopera Samka při cestě na zápas ( objížďka na Černé Studnici a s tím spojené dopravní komplikace ). Hrálo se za jasného, letního a horkého počasí, teploty přesahovaly 30° , mohlo by se říci - stejné podmínky pro obě mužstva… ale hrát v deseti bylo opravdu za trest. Byli to ale oslabení domácí, kteří otevřeli účet zápasu; po zdařilé kombinaci a rychlých výměnách balónu ve středu hřiště domácí Fišer poslal finální přihrávku "do uličky" nabíhajícímu Šimánkovi. Ten nezaváhal, přespurtoval stopera hostujcího týmu a obstřelil brankáře dobře umístěnou technickou střelou k tyči. Gólman Malé Skály Hlaváč byl bez šance .Zásada se tak ujala vedení . Domácí se však neradovali dlouho; již v 16. minutě prostřelil jinak výborně chytajícího domácího Karla Línka útočník hostů Novák a srovnal na 1:1.

V průběhu prvního poločasu museli být mimo hrací plochu ošetřování dva domácí hráči, kteří dlouhodobě bojují se zraněními; Lukáš Janko se stehenním svalem a Martin Salaba s kotníkem. Po určitou dobu tedy domácí Zásada hrála dokonce jen v devíti resp. osmi i lidech! Situaci ale zvládli jak po psychické, tak fyzické stránce. I přes řadu zajímavých momentů před oběma brankami se pak do konce 1. poločasu již skóre nezměnilo.

Do 2. poločasu již naskočil domácí stoper Samko a bylo to hned znát. Vyrovnaný počet hráčů znamenal zlepšení kvality hry domácího týmu. To přineslo i změny stavu utkání .V 63. minutě, po kombinaci s Lubošem Kalousem a Petrem Blažkem, si míč na svoji pravačku přilepil do útočné řady vytažený ofenzívní Petr Fišer, obešel dva protihráče, "píchnul" si balón vpravo podél vyběhnuvšího maloskalského gólmana Miroslava Hlaváče a z úhlu poslal Zásadu do vedení 2:1.

Na fotbalovou kariéru si vzpomněl také Milan Kopal ml., který v 58. minutě vystřídal zdravotně indisponovaného domácího Lukáše Janka v pozici levého záložníka. Již v 65. minutě mohl všem přítomným dokázat, že z fotbalovosti nic nezapomněl a že i brankář umí hrát nohama; dostal ideální přízemní pas od levého beka Petra Růžičky, zatáhl míč po lajně téměř až k rohu, tam udělal rychlou kličku zpět do protipohybu pravého obránce hostí a již osamocený šel z úhlu na gólmana. Pěkně si ho položil … a pak to do něj napálil … prý to mají v rodě ! Na útočení však nezanevřel; hned o dvě minuty později dostal přihrávku do "české uličky", míč si posunul, ale byl v pokutovém území sražen brankářem hostů Miroslavem Hlaváčem.

Rozhodčí bez váhání nařídil pokutový kop. K jeho exekuci si míč připravil zásadský Petr Fišer; ten si však vzal příklad ze svého mladšího syna hrajícího za FK Jablonec a penaltu proměnil nekompromisně prudkou střelou k pravé tyči - 3:1. O deset minut později mohl slavit ještě více, ale trochu se to v něm lámalo. Mohl si ve své kariéře připsat další hattrick a přispět tak i k oslavě svátku jeho manželky Pavlíny, ale zároveň dát finanční vklad do fondu hráčů…

Tedy po akci vedené z obranného pásma Zásady po pravé straně si převzal míč, narazil si ho se spoluhráči, obešel obránce hostů, ocitl se sám před brankářem, mohl v pohodě zakončit. On ale přesnou nahrávkou "nezištně" a zároveň k překvapení všech našel na penaltě tísněného Luboše Kalouse. A ten do odkryté svatyně hostí potvrdil vítězství domácí Zásady 4:1

Nádherná akce, jako vystřižená z fotbalové učebnice. V 71. minutě nastoupil za domácí do útoku sám prezident klubu Miroslav Princ a byl vidět… Za zmínku ještě stojí poslední pokus hostující Malé Skály o korekci výsledku, když cca v 80. minutě kopali rohový kop z prvé strany do skrumáže před gólmana Karla Línka. Míč se několikrát odrazil od bránících hráčů a nakonec jej z brankové čáry vykopával stoper Robert Samko, čímž zabránil zdramatizování konce zápasu. Dá se říci, že ve 2. Poločase domácí hráči SK Zásada hostující tým SK Malé Skály vážnému ohrožení domácí branky nepustili. Zásada zaslouženě vyhrála 4:1 a do tabulky si zapsala první 3 body.

Přístí utkání sehrají Zásadští na Malé Skále proti mužstvu TJ SOKOL Kokonín, který má tuto hrací plochu pro aktuální ročník soutěže za domácí hřiště, v sobotu 7.9.2019 od 17 hodin.

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Línek (G), Samko (C), Čurda, Růžička, Lhota, Kalous, Blažek, Janko (58. Milan Kopal ml.), Salaba, Fišer, Šimánek (71. Miroslav Princ)

Sestava mužstva SK Malá Skála: Hlaváč (G), Daníček, Cafourek, Jarolímek, Kopecký (C), Kotrba, Gut, Novák T. (86. Novák J.), Salaba L. (63. Rulec), Volek (46. Kunze), Plachý (69. Šťastný)

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Šimánek Vojtěch - 10. min., Fišer Petr - 63. + 67. min., Kalous Luboš - 77. min.

Branky mužstva SK Malá Skála: Novák Tomáš - 16. min.

ŽK: 1:3. Rozhodčí: Smoleňák. Diváků: 35

Vít Lhota