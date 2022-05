Malá Skála – Hodkovice B 2:6

Volek, Malá Skála: „Zápas byl v pohodě. Ale my si snad góly dáváme sami. Rozhodčí, Jirka Šťastný junior, také pískal dobře a to to byl teprve jeho druhý mistrovský zápas. A odpískal to bez chyb a v pohodě. My jsme dostali gól už ve druhé minutě. Ale šli jsme také šestkrát sami na gólmana a nedali jsme ani jednou gól. Hodkovice, na co „sáhli“, z toho gól dali. Byly lepší. I když jsme prohráli, tak se nám zápas líbil, hráli jsme s kvalitním soupeřem, který vás nenakope a hrajete příjemný, slušný fotbal pro oba mančafty. Pak s námi i chvilku ještě poseděli, byli fajn. Ale taková garda to být přece jen neměla. Další zápas nás čeká v Železném Brodě. To bývá derby.“

Milan Zitko, Hodkovice: „Bylo to obtížné. Na krajích měla Malá Skála dva rychlí hráče, na které jsme si museli dát pozor. A šance domácí taky měli. Dostali jsme jeden vlastní gól. Měli jsme dvě penalty, ale využili jsme jen jednu. Odehráli jsme to, co jsme chtěli. Tři body zůstávají v Hodkovicích. Příští týden (21.5.) máme pauzu. A ten další hrajeme se Železným Brodem. Kdyby tam přišla prohra, tak nás bude určitě mrzet, ale ještě nás tak moc neohrozí. Jsme v tabulce druzí. A postup? Na to jsme ještě nemysleli, ani jsme to neřešili. Jít do vyšší soutěže znamená zase další povinnosti. Ale myslíme si, že přes Pěnčín se stejně nedostaneme. My si chceme fotbal hlavně užít, odehrát zápasy, jak to půjde nejlíp.“

Držkov B – Zásada 0:4

Za domácí Evžen Dvořák: „Zásada byla v prvním poločase jednoznačně lepší. Dala nám první gól. Za stavu 0:3 jsme nevyužili penaltu. Kdyby se Matěj Vaníček trefil, mohlo být možná všechno jinak. Ve druhém poločase to už Zásada moc pod kontrolou neměla.

Za domácí Jaroslav Salaba: „Držkov si asi neuvědomil, že utkání začalo a už prohrával o gól. Celkově byla Zásada po celé utkání lepším celkem. Nejvíce se to však projevilo v prvním poločase. To nevěděla obrana domácích kam dřív skočit. Zásada mohla přidat další branky, ale jednou domácí zachránil ofsajd a podruhé neproměněná penalta. Nic to však nezměnilo a o poločase vedli hosté zaslouženě o tři branky. Ve druhé půli Zásada mírně polevila a bylo to znát. Domácí se sice do několika šancí dostali, včetně pokutového kopu, ale proměnit je nedokázali. Zásada ve druhé půli přidala už jen jednu branku a zaslouženě derby vyhrála.“

okresní soutěž:

Smržovka B – Lučany B 3:3

Za domácí vedoucí týmu Jiří Macek: „Bylo to suprové derby béček. Mohli jsme vyhrát. V páté minutě náš útočník trefil tyč asi z padesáti centimetrů, protože mu míč sklouzl z kopačky. Kdyby dal, mohlo být rozhodnuto. Jsme rádi, že jsme s týmem Lučan neprohráli ani jedno derby, takže k tomu nemůžu říct nic špatného. Příští týden áčko hraje v Jablonečku. A béčko čeká další derby, bude hrát na Nové Vsi.