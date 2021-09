Začátek utkání byl ve znamení oťukávání a Zásada se osmělila do prvních šancí až po deseti minutách hry, ale bez gólového efektu. První branka naopak přišla ve 14. minutě po zbytečném kličkování ve středovém kruhu, kdy se k míči dostali Plavští a nabídku míče za rozhozenou zásadskou obranu využil Gallyas a střelou pod vybíhajícího gólmana otevřel skóre.

Ale Zásada nepolevila, naopak se pustila do ofenzivní hry. Napadání obrany soupeře se vyplatilo již ve 24. minutě, kde Loukota napravil své zaváhání ze 14. minuty, vybojoval míč, který nabídl Dominiku Mrkvičkovi, a ten nekompromisní střelou nedal hostujícímu gólmanovi šanci.

Zásada pokračovala v aktivní kopané a ve 37. minutě z dalšího rychlého přechodu na polovinu soupeře se zrodila šance z pravé strany, kdy přízemní centr na penaltu dostal za gólmana Průchu Lukáš Janko, který po delší pauze konečně protrhl střeleckou smůlu. Plavy se občas dostávaly do šancí, ale buď končily na dobře organizované obraně Zásady pod velením stoperů Štefance a Fišera nebo mimo branku. Právě kapitán Fišer se ve 44. minutě vysunul do vápna na jeden z rohů a ještě před odchodem do šaten uklidil načechraný kop, na který nedosáhl hostující gólman, pohodlně hlavou do plavské branky.

Do druhého poločasu nastoupila obě mužstva se zápalem. Plavy se dostávaly o něco častěji na polovinu Zásady, ale její obrana byla schopna odolávat. Domácím se dařilo i nadále podnikat útoky na plavskou branku, ale šance Loukoty, Mrkvičky i Janka se nedočkaly gólového úspěchu. V 80. minutě se v gólové šanci ocitli hosté, kdy prudkou střelu ze vzdálenosti asi 10ti metrů pohotově zlikvidoval gólman Línek.

Plavy ještě dostaly příležitost ke zdramatizování, když v 85. minutě nešťastně vypadl zásadskému gólmanovi míč a plavský hráč měl jednoduchou úlohu jen doklepnout. Nicméně poslední minuty už si Zásada pohlídala a uhájila tak sice těsné, ale zasloužené vítězství.

SK ZÁSADA z.s. - Tělovýchovná jednota Sokol Plavy 3:2 (3:1)

Sestava SK Zásada: Línek Karel, Štefanec Pavel (69. Šindelář Roman), Růžička Petr (45. Havrda Tomáš), Salaba Martin (84. Varga Ivan), Blažek Tomáš ml., Regenermel Jan, Blažek Petr, Fišer Petr [K], Mrkvička Dominik (69. Blažek Tomáš st.), Janko Lukáš, Loukota Tomáš

Střelci: 24. Mrkvička Dominik, 37. Janko Lukáš, 44. Fišer Petr - 14. Gallyas René, 85. Tolvaj Ladislav



Počet diváků: 80 diváků

Rozhodčí: Vasko Ivan, Štědrý Pavel, Kafka František