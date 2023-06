branky: Kobylka, Uko, Puta, Nykrín – 3x Plhal, 3x Šefr, Makula

Za domácí asistent trenéra M. Zámečník: „Co se týká herního projevu, byli jsme lepším týmem, i když výsledek tomu neodpovídá. Nezachytili jsme jejich dva, tři rychlé hráče a oni z brejků dávali góly. Brod hrál zkušeně, zezadu, my jsme drželi balón, tlačili jsme se do útoku, ale nebyli jsme schopní překonat jejich obranu. Zkraje druhého poločasu jsme vyrovnali na 3:3 a vypadalo to, že výsledek obrátíme, ale hned v první minutě jsme dostali od soupeře gól na 4:3, tím se zklidnil a pak už měl zápas pod kontrolou a dal až na 6:3. My jsme ještě snížili na 6:4, dali jsme tyč z trestňáku a asi pět minut před koncem jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme. Kdyby to bylo 6:5, možná by to mohlo být ještě drama. Ale Brod dal sedmý gól a bylo rozhodnuto. Nezachytili jsme jejich brejkové situace, to byl tentokrát náš problém. Na našem umístění už se příliš nezmění, jestli budeme čtvrtí nebo šestí. Soutěž byla rozhodnutá, bodově už je to asi jasné. My ještě předehráváme už ve středu 21. června na Smržovce. Těšíme se tam, i když je tam těžký terén, hrbolaté hřiště a nedá se moc kombinovat.“

Trenér Brodu Zdeněk Mařík: „Dali jsme gól hned v první minutě, brzy jsme přidali další. Až z penalty jsme dostali na 2:1. Hrál se uvolněný fotbal nahoru dolů. Je vidět, že už se blíží konec sezóny. Měli jsme více šancí než domácí, my jsme proměňovali. Dotáhli na 3:3, pak jsme jim zase odskočili a vítězství jsme si už pohlídali. V obraně jsme měli dva zkušené a dva rychlé hráče, dobře jsme bránili. Mšeno se tam nedostávalo. Naše vítězství je zasloužené, gólů ale mohlo na obou stranách padnout i víc. Příště hrajeme v Zásadě, ale ta už má postup jasný. Můžu jí pogratulovat, my jsme si to pokazili sami. Hrajeme s ní poslední zápas, určitě to bude dobrý fotbal.“

Lučany B – Josefův Důl 1:1 (0:0)



branky: Svozil – Maňas

Za domácí předseda FK Lučany Oldřich Churý: „Bylo to vyrovnané utkání, zasloužená remíza. Hosté vedli, vyrovnali jsme v závěru. Fotbal byl pohledný na to, že hrály dva týmy z konce tabulky. Příští týden ještě hraje béčko v Hodkovicích.“

vedoucí týmu hostů Zdeněk Miksa: „Zasloužená remíza, góly padaly až v posledních minutách, byl to průměrný, poklidný zápas, všichni chtěli dohrát a nezranit se. Příště nás čeká poslední utkání, jedeme na Malou Skálu, kde hrajeme s Kokonínem.“

Zásada – Hodkovice B 6:2 (3:1)

branky: 3x Kochánek, 2x Mrkvička, Janko – Tóth, Bouška

Za domácí kapitán Martin Kotyza: „Bylo to dobré utkání, soupeř přijel s posilami z áčka, takže jsme si dobře zahráli. I když je rozhodnuto, nechceme do posledního zápasu prohrát, a to se nám zatím daří. Máme hrát doma v neděli 25. června se Železným Brodem, ale požádali jsme o změnu termínu na sobotu. Ve středu večer budeme vědět, kdy hrajeme.“

Za hosty trenér Roman Zitko: „Zásada byla dobrá, je první, to mluví za vše. Pomohli nám kluci z áčka. My jsme šance měli, ale neproměnili jsme, jako vždycky. Příště hrajeme naposledy doma proti Lučanům. Zatím jsme desátí, takže uvidíme, jak to bude v nové sezóně. Jako trenér budu ale končit, tak budou kluci trénovat už s novým trenérem.“

Jenišovice – Smržovka B 2:5 (1:3)



branky: Šíp, Vavřich – 2x Vodička, Polák, Skalický, Kraus



Za domácí trenér Leoš Bernat: „Zaspali jsme začátek a v páté minutě jsme prohrávali 3:0. Nesešli jsme se tak, jak bychom měli. I tak jsme ale mohli hrát se soupeřem lepší partii. Třikrát vystřelili na bránu a vždycky dali, jednou jsme si to do brány vrazili sami. Pak jsme dali na 3:1, pak už byl zápas vyrovnaný, náš gólman jim chytil penaltu, ve druhé půli jsme byli lepší. Dali jsme na 3:2 a mohli jsme vyrovnat, ale bohužel jsme přišli o jednoho hráče, který dostal červenou. I když jsme tlačili i v deseti, soupeř nám utekl a ještě dva góly přidal. Jedeme dál, stejně budeme třetí, nic se nedá dělat. Příště končíme v Držkově. Musíme se sejít, oni asi použijí nějaké hráče z áčka. Zahrajeme poslední zápas a pak máme rozlučku a odpočinek po sezóně.“

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Během deseti minut jsme na ně vlítli, vedli jsme 3:0. Ve druhém poločase bojovali, dali na 3:2. My jsme už nehráli tak, jako v první půli, bylo to opatrné. Ale přidali jsme dva góly na 5:2. Rozhodující byl už gól na 4:2. Poslední utkání hrajeme ve středu 21. června doma s béčkem Mšena. A v sobotu od 17 hodin hrajeme exhibiční utkání proti fanouškům. Zveme veřejnost, ať se přijde podívat.“

Malá Skála – Držkov B 0:3 (?)

Nad výsledkem zatím visí otazník. V závěru utkání došlo k incidentu domácího hráče s rozhodčím. Jak rozhodne disciplinární komise, se Maloskalští dozví během několika dnů.

Za domácí trenér Petr Volek: „Prohráli jsme 2:0, poločas byl 1:0. Zápas to nebyl špatný, terén nádherný. Ale měli jsme v závěru takové extempore našeho hráče s rozhodčím. Vypadá to, že asi 3:0 kontumačně prohrajeme. Sudí asi o osm minut dřív ukončil zápas. Uvidíme, jak to dopadne. Příští týden máme ještě Plavy, ale domluvili jsme se, že budeme hrát na našem hřišti.“