„Dali nám lekci z produktivity. Několikrát jsme jim nahráli a k tomu jsme si dali tři vlastní góly. Je to o hráčích a poctivém tréninku. Není to třetí třída, kterou jsme hráli. Musí se trénovat. A teď hlavně na tento zápas zapomenout a nechat emoce stranou. Budeme se připravovat na další utkání, hrajeme poprvé na jaře doma. I když v našem areálu probíhají nějaké úpravu, určitě připravíme zázemí i pro fanoušky a budeme rádi, když přijdou,“ zhodnotil výkon Novoveských Miroslav Kohout.

„Začátek soutěže se nám povedl. Přes zimu jsme makali. Kluci se dali dohromady. Hráče máme stejné, jeden odešel, žádnou novou posilu nemáme. Odehráli jsme dva přípravné zápasy, ty byly velice dobré. Dnes dostali šanci a důvěru ti mladší a vyšlo to. Potřebujeme, aby hráli. My „starší“ si můžeme kopnout vždycky. O góly se dnes podělili. Musíme a chceme pokračovat na stejné vlně,“ radoval se maloskalský Petr Volek.

Držkov B – Zásada 1:5 (0:4)

Zásada má nakročeno k postupu. Porazila béčko Držkova 5:1. „Jsme rádi, že zápas Držkov nezrušil a hrálo se na trávě, zimní přípravu jsme strávili na umělkách. Těšili jsme se. Gólů jsme mohli dát i víc. Šance jsme měli, hlavně v první půli jsme je využili. Druhý poločas už byl klidnější. Po vyloučení našeho gólmana se hra vyrovnala, hráli jsme v deseti. Trochu jsme prostřídali. Inkasovali jsme na 4:1. Pak už si konečně mohl zahrát i Držkov. Příště hrajeme doma proti Plavům. Hřiště máme v pořádku. Rádi bychom postoupili, nezbývá nám, než pořád vyhrávat, obzvlášť když Brod v tomto kole taky vyhrál. Ten nám šlape na paty. A to je dobře. Utkáme se v posledním jarním kole ve vzájemném derby,“ připoměl kapitán vítězné Zásady Martin Kotyza.

Rychnov přivezl body z Bílého Kostela, Košťálov doma o všechny přišel

Evžen Dvořák k utkání svého týmu s první Zásadou řekl: „Naše béčko dostalo od Zásady bůra. Za nás nastoupilo i několik hráčů z áčka, ale nebylo to nic platné. Zásada chce postoupit, nehraje špatný fotbal, byla lepší, fotbalovější. Za nás nastoupilo několik kluků, kteří byli na jaře poprvé na hřišti, takže to bylo jednoznačné. Zásada si postup zaslouží.“

Železný Brod B – Kokonín 4:1 (0:1)

Zásadské mužstvo stíhá v tabulce B tým Železného Brodu. Ten byl v prvním jarním kole také vítězný. „Výsledek dnešního zápasu je dobrý, ale bylo vidět, že se kluci potřebují ještě víc sehrát. V prvním poločase jsme měli dvě, tři šance, které jsme nedali. Soupeř nás jedním gólem potrestal. Ve druhém poločase jsme se sehráli, otočili jsme to a byli jsme lepší. První poločas hrál za soupeře Fukal, ten nám dělal trochu problém. Ale ve druhém už jsme hráli v pohodě, gólů jsme mohli dát i víc. Příště jedeme do Josefova Dolu, ten vyhrál, tak budeme muset zabrat. Je tam malé hřiště, tak to tam asi bude boj,“ řekl kouč Brodu Zdeněk Mařík.

Hodkovice B – Josefův Důl 1:2 (0:0)

Desáté Hodkovice a dvanáctý Josefův Důl se potkaly v prvním jarním duelu. A oba týmy chtěly vyhrát a připsat si první tři body po zimní pauze. Lépe si vedli hosté.

„Poločas bezbrankový, pak jsme šli na 2:0 a domácí z penalty snížili na 1:2, konečný výsledek. V prvním zápase byli všichni nerozehraní, šancí jsme si ale vytvořili víc my a byli jsme lepší. To jsme celý podzim nezažili, příliš se nám nedařilo. Od ledna jsme se scházeli v janovské sokolovně a hráli jsme i na umělce v Jablonci. Příprava byla dobrá, start taky. Teď máme doma Brod, to nebude nic lehkého. Snad nám pomůže výhoda domácího prostředí. Chceme vyhrát,“ má jasno vedoucí josefovského týmu Zdeněk Miksa.

Hodkovické béčko bylo zklamané. Chyběli hráči. Šancí si několik vytvořili, ale neproměnili je. „Ke konci jsme mohli dát i do prázdné brány, ale kluci se nedomluvili. Měli jsme problémy s balónem, i soupeř měl nepřesnosti, ale gól přesto dal. Měli jsme tři, čtyři šance, ale nevyužili jsme je. Měli jsme nekompletní tým. Příště hrajeme s Novou Vsí, tak to nebude jednoduché utkání. Uvidíme, jak to dáme. Konečně budeme hrát u nich na trávě.“

NEODEHRÁNO:

Smržovka B – Lučany B (19. 4. v 17.30)

Plavy B – Mšeno B (17. 5. v 18.00)

Kovo – Jenišovice (7. 6. 17.30)