Nejenom Sportovní klub Zásada zasáhla v pátek 11. června velmi smutná zpráva, že po dlouhé nemoci odešel ve věku 61 let dlouholetý hráč a příznivec SK Zásada Milan Kopal. V klubu působil již jeho otec Karel a to od padesátých let minulého století jako taktéž dlouholetý hráč a následně funkcionář.

odešel kamarád MilN | Foto: archiv SK Zásada

Milan se do klubu vrátil na konci sedmdesátých let po působení v mládežnickém týmu FK Jablonec a jako aktivní hráč se v klubu pohyboval ještě v loňském roce, tedy více než 40 let, čímž se řadí mezi nejvěrnější nositele modrobílého zásadského dresu. Milan byl taktéž jedním z významných článků při tažením Zásady před brány divize v nejslavnější sezóně v letech 1986/1987. Jeho klid v záložní řadě a nezaměnitelně přesnou přihrávku oceňovalo několik generací jeho spoluhráčů.