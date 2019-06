Zásada – Do domácí svatyně se postavil také zásadský rodák Petr Růžička, který v Zásadě s fotbalem vyrůstal a její dres nikdy za jiný nevyměnil.

Fotbalisté Zásady (v bílém) si zahráli proti hokejistům Bílých Tygrů. Zápas skončil 7:7. Na snímku je Michal Bulíř z Liberce a brankář Zásady Petr Růžička. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

„Krásně jsem tady s fotbalem zestárnul a vlastně jsem se prokopal až do staré gardy. I když teď na začátek zápasu s Internacionály prohráváme, tak určitě zabereme a všechno doženeme,“ plánoval gólman, který se do brány postavil ve druhém poločase. Věděl, že jim o poločase trenér promluví do duše a dá jim taktické pokyny, jak zahrát na profíky. „První poločas chytal kolega, se kterým jsme v Zásadě také společně odehráli mnoho utkání. Takže to je dnes pro nás taková vzpomínková akce,“ popsal atmosféru oslav brankář Růžička a potvrdil, že zaberou, aby další góly už do domácí sítě nepadly. I když úkol nesplnili, nálada byla i přes prohru výborná.