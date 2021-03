Organizátoři, včele s předsedou OFS Ladislavem Čičmancem, zvládli vše tak, jak to mělo být, za dodržení všech bezpečnostních pravidel. Účastníci museli předložit potvrzení o platném negativním testu nebo byli testování přímo na místě, vstoupit nesměli bez respirátoru a samozřejmé bylo dodržování vzdálenosti.

Vzpomínka na kamarády

Předsedající Ladislav Čičmanec zahájil jednání vzpomínkou na všechny činovníky, kolegy a kamarádi, kteří okresní fotbalové dění v poslední době navždy opustili. Pak už odstartoval program podle jednacích plánů, volba komisí, schválení jednacího a volebního řádu. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda Čičmanec.



V jejím závěru vyzvedl dlouholetou obětavou činnost Františka Klímy, bez kterého si už kluby nedovedou okresní fotbal představit. „Je to člověk, který všechny informuje o všem, rozesílá zprávy, radí, prostě pomáhá, jak může,“ shodli se přítomní. Příjemné bylo také slyšet zprávu o hospodaření OFS, skončilo přebytkem.

Pak následovala diskuse a hlavně představení kandidátů pro volby do nového výkonného výboru. Jedním z nich byl také Adam Pelta, který přednesl i nástin zajímavé myšlenky na propojení mládežnických akademií Jablonce a Liberce a tím se ještě více zaměřit na práci s mládeží. S podobnou záležitostí vystoupil také Milan Černý, když informoval o odsouhlasení vzniku střediska mládeže ve Velkých Hamrech a uvedl, že by středisko měl vést dlouholetý ligový fotbalista Josef Jindřišek. Stávající výkonný výbor si v diskuzi také vyslechl poděkování za podporu turnajů fotbalových přípravek.



Následovaly volby. Nejprve byl ve veřejném hlasování byl opět zvolen předsedou Ladislav Čičmanec. Označení „nový“ není tak úplně na místě, protože Ladislav Čičmanec už tuto funkci vykonává více jak dvacet let.



Hned se také konala tajná volba členů VV. Z devíti kandidátů byl zvolen nový, šestičlenný výkonný výbor okresního svazu ve složení: místopředseda Miroslav Princ a členové Oldřich Churý, Jiří Šturma, Jan Špiroch, Ladislav Halama a Ondřej Bohatý.

Dárky pro záchranáře

Předseda OFS přišel se zajímavým návrhem obdarovat jablonecké záchranáře za jejich náročnou práci v době pandemie. "Navrhl jsem oslovit šéfovou záchranky v Jablonci paní Barešovou a předat ji pro asi třicet jejich zaměstnanců poukázky na pizzu, každou v hodnotě 200 korun. Všichni přítomní souhlasili. Po Velikonocích jim poukázky doručím," řekl k zajímavé akci Ladislav Čičmanec.