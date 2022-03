Svěřenci trenéra FC Pěnčín Miroslava Procházky podlehli Skalici 1:2. První půle byla ze strany Pěnčína nadstandardní, oba týmy chtěly hrát kombinační fotbal. Velmi aktivní Díl tvořil šance svým spoluhráčům – hlavně Peltovi a Štemberkovi, ti své šance spálili. Branku vstřelil Díl po krásné střele viz video. Hosté vstřelili branku po střele z hranice vápna, kterou vítr namířil pod břevno. Hosté neproměnili i penaltu, kterou skvěle lapil Pivrnec. Do druhé půle trenér Prochazka vystřídal a kvalita se přehoupla na stranu Skalice, která mohla vyhrát i větším rozdílem. Velkou šance měl osamocený Mätzelt a v závěru mohl zapas zremizovat svým únikem opět Díl, ale trefil pouze brankáře. Trenér Procházka k utkání řekl: „Byl to dobrý zápas. První poločas byl nejlepší, jaký jsme v letošní přípravě předvedli, když beru soupeře na krajské úrovni. Poločas byl 1:1, pak jsem vystřídal několik hráčů. První půle mě ujistila, že základní sestavu máme dobře nachystanou. A teď ji ještě v Lomnici zopakujeme a ověříme v generálce před začátkem soutěže, kterou hrajeme v sobotu 26. března."

Hamrovské béčko hrálo pohár LK. Zápas okomentoval trenér Bryscejn: „Porazili jsme Sedmihorky 6:1. Hráli jsme v Turnově na umělce. Po sobotním dopoledním vítězství A mužstva v divizi, když porazilo Horky 3:O, to byla pro Hamry dobrá fotbalová sobota.“Nabitý program v přípravě potvrdil za tým Harrachova Hubert Rieger: „Máme za sebou už zápas s Jablonečkem, který jsme vyhráli 2:0. A v sobotu jsme nastoupili proti Mníšku u Liberce. A zase jsme vyhráli, tentokrát 6:4. Poslední březnový víkend už ale hrajeme s Albrechticemi dohrávku z podzimu. Ovšem protože u nás máme ještě na hřišti hromadu sněhu, tak se hraje v pátek 1. dubna od 19 hodin v Doubí. Dojem z přípravy je zatím dobrý. Máme jednoho nového hráče, Patrika Šulce, ten hrál dnes s námi poprvé. Jinak budeme hrát ve stejném složení.

Mužstvo Zásady si na přípravný duel zajelo do jabloneckých Břízek. A předseda FK Zásada Miroslav Princ k utkání řekl: „Sice jsme dostali hodně gólů, ale pro nás bylo hlavně důležité, že jsme se konečně zase sešli na hřišti v prvním přípravném utkání. Máme v plánu tři, příští týden hrajeme v Desné s Jablonečkem a potom vycestujeme do Mladé Boleslavi. Jsme rádi, že se po té nelehké covidové době konečně dostává zase fotbal do starých kolejí. V okrese sice nehrajeme žádnou špici, ale chceme na podzim začít bojovat o postup do I.B třídy.“A kolik gólů od Mšena Zásadští dostali?

Trenér David Ryšavý byl s výkonem Mšena spokojený. „Vyhráli jsme 10:0. Výborně nám zachytal náš nový gólman z Vratislavic Dominik Havrda. Ten je pro nás do nové sezóny kvalitní posilou. Měl jsem do zápasu namíchanou sestavu, hráli i kluci z céčka. Sehrajeme ještě přípravné utkání proti Lučanům. To bude pro nás hodně důležité, abychom věděli, s jakou sestavou pak půjdeme do prvního mistráku. Hrajeme s nimi v sobotu ve 14 hodin v Břízkách.“

Albrechtice si poměřily síly se soupeřem z Plavů. A albrechtický Jan Pipek okomentoval duel: „Dnes nás bylo jedenáct. Prohráli jsme s nimi 3:2. Trénujeme pravidelně, máme jednoho staronového hráče z Desné, který se k nám vrátil a je to pro nás kvalitní posila. V pátek hrajeme dohrávku s Harrachovem, doufám, že nás už bude víc. Hrajeme v Doubí, naše hřiště je ještě pod sněhem, takže to chvíli potrvá, než budeme hrát doma. První mistrák máme venku, ale možná ani potom to ještě nebude u nás možné. Rozhodne počasí.“

Nový trenér Jaroslav Pekelský k utkání s Albrechticemi uvedl: „Vyhráli jsme 3:2, utkání bylo vyrovnané, mohlo skončit i 5:5. Chvíli jsme byli lepší my, chvíli soupeř, takže to byl zasloužený výsledek. Hráli jsme v Desné na umělce.“

ZATÍM PŘÁTELÁKY A JEDNA DOHRÁVKA

čtvrtek 24. března:Smržovka – FK KovoPátek 25. března:Harrachov – Albrechtice (dohrávka, v 19 hodin v Doubí)Sobota 26. března:Lomnice – PěnčínMšeno – Lučany (ve 14 hodin UMT Břízky)Plavy – Bozkov ( ve 13 hodin v Desné)Zásada – Jabloneček (v 15 hodin v Desné)V Železném Brodě se opět koná turnaj žáků, a to v sobotu 26. března (info: p. Kletečka)