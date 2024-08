Významné životní jubileum se v plné síle dožil Zdeněk Kulhánek ze Zásady. Kdo se na Jablonecku pohybuje kolem fotbalu, zvláště okresního, tak ho zná velmi dobře.

„Je to dlouholetý funkcionář. V Zásadě dělal nějaký čas předsedu a působil i v jiných klubech. Teď zastává funkci předsedy disciplinární komise okresního fotbalového svazu,“ prozradil o oslavenci Oldřich Churý z TJ Lučany.

Na fotbalovou cestu se Zdeněk Kulhánek vydal ve Velkých Hamrech, oblékal také dres Zásady. Do Hamrů se vrátil a od roku 1980 deset dalších let působil tam. Pak ho osud zavál zpátky do Zásady. Na osm let se upsal do funkce předsedy místní fotbalové SK, byl zároveň předsedou Okresního fotbalového svazu a stíhal i disciplinární komisi na kraji. A ve stejné komisi pracoval od roku 1972 na OFS v Jablonci, teď je jejím předsedou. Fotbalu se ale nevěnoval jen jako funkcionář, samozřejmě také aktivně hrál a prožil si pěkná léta na hřišti.

„Hrál jsem krajský přebor. Na postu stopera jsem nastupoval za Zásadu i za Plavy. V roce 1976 jsme v Plavech vykopali postup do I. B třídy. A já se vrátil do Hamrů,“ krátce zavzpomínal Kulhánek.

Jak vidí, jako předseda disciplinárky, chování hráčů? „Někomu to občas ulítne, ale v rámci okresu je to běžné, neřešili jsme v uplynulé sezóně nic mimořádného,“ řekl oslavenec.

Co by si přál k významným kulatinám? Jaké má fotbalové přání?

„Doufám, že ligový Jablonec se v této sezóně nebude pohybovat někde uprostřed tabulky, ale výš a že nebude hrát nervydrásající fotbal. Přeju si také, aby fotbal na Jablonecku, včetně Okresního fotbalového svazu, fungoval dál tak dobře, jako dosud. Pomáhá nám hodně Láďa Halama mladší a za to jsem rád. Okresní přebor Jablonecka odstartuje poslední víkend v srpnu a právě v těchto dnech už všechno pro jeho start připravujeme,“ řekl aktivní funkcionář, pro kterého se fotbal stal nedílnou součástí jeho života. V plné síle a s optimismem v duši bude dál pokračovat a okresnímu fotbalu pomáhat, jak jen to půjde.

„Zdeňkovi přejeme za všechny příznivce okresního jabloneckého fotbalu a členy Okresního fotbalového svazu ještě mnoho dalších šťastných let a hlavně hodně zdraví,“ popřál za všechny Oldřich Churý.