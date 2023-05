branky: Havrda, Šťovíček – 3x Tcaci, Nagy, Mihai, Hanko, Heletey

Za domácí trenér David Ryšavý: „Máme problémy s brankářem. Chytá nám mladý gólman, který nemá ještě dostatek zkušeností. Když jsme výsledek dotáhli, tak pak za pět minut dostal vlastními chybami pět gólů. Na tréninku chytá slušně, jak přijde zápas, tak mu to nejde. Starší hráči, kteří makají celý zápas, byli naštvaní, musíme na tom zapracovat. Náš Dominik Havrda je stále zraněný a druhý gólman Mirek Braniš proto chytá za áčko. Určitě na tom zapracujeme a zvládneme to.“

Za hosty trenér Miroslav Kohout: „Udělali jsme několik zásadních změn v sestavě, trochu jsme mančaft omladili. Jednoznačné to ale nebylo. Vedli jsme, domácí pak vyrovnali, ale měli slabší článek v bráně a nám se podařilo dát za pět minut pět gólů. Tím se nám podařilo utkání otočit. Jinak ale hra byla vyrovnaná. Mšeno mělo také šance, ale nevyužilo je. Tři body z venku jsou dobré, uvidíme, jak to bude dál. Ve středu máme dohrávku s Hodkovicemi B a hned v sobotu doma derby s béčkem Smržovky. Teď už nás čekají týmy, se kterými už by mohly být výkony vyrovnané. Ale každý zápas je jiný. Do Mšena jsme si jezdili většinou pro porážku. A tentokrát to dopadlo jinak. Oni nedali šance a my jsme trestali.“

Na Malé Skále, Nové Vsi a v Zásadě viděli fanoušci gólů víc než v hokeji

Smržovka B – Železný Brod B 4:3 (3:0)

branky: Kedroň, Kohoutek, Oeser, Patočka – 2x Holeček, Novotný

Za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Do utkání se šlo bojovat s tím, že můžeme utkání překvapit. Brod přijel bez absolutního respektu k soupeři a z toho, co jsme vyslechli, si mysleli, že mají zápas předem vyhraný. Opak je pravdou. Tři body zůstaly na Smržovce. Dařilo se proměňovat šance a rozhodla bojovnost a týmovost. Brod neustále diskutoval s rozhodčími i s diváky, karet za nesportovní chování mohli dostat daleko více.“

Za hosty trenér Zdeněk Mařík: „Prvních šedesát minut jsme byli horším týmem, nic se nám nedařilo, nebyli jsme schopní si přihrát. Nic nám nevycházelo, dělali jsme chyby a soupeř nás za ně potrestal. Dostali jsme první gól po chybě gólmana, potom přišel vlastní gól, další na 3:0. Ale náš gólman chytil penaltu. O poločase jsme si řekli, že zkusíme nedostat víc gólů. Bohužel jsme hráli od 60. minuty v deseti za červenou kartu. Během deseti minut jsme dali tři góly, tlačili se do vyrovnání, ale to se nám nepodařilo, hlavně díky chybám, které jsme udělali v prvním poločase. Posledních patnáct minut jsme v deseti lidech málem dosáhli na bod. A kdybychom takhle hráli od začátku, tak by to mohlo být všechno jinak. V neděli hrajeme s Držkovem, s nimi se velmi dobře známe, bude to malé derby.“

Jenišovice – Zásada 1:1 (1:1)

branky: Marek – Mrkvička

Za domácí hrající trenér Leoš Bernat: „Byl to vyrovnaný zápas, na šance jsme měli vyhrát my. Trochu jsme zklamaní, ale remíza se Zásadou je dobrá. My jsme neproměnili šance. Zápas to byl hezký i pro diváky, měl velkou úroveň.“

Za hosty kapitán Martin Kotyza: „Musím pochválit soupeře. Jenišovice hrály moc dobře. A pochválit musím i spoluhráče, někteří nastoupili i nemocní nebo po dlouhých šichtách v práci. Dnes jsme byli trochu zdecimovaní, ale zvládli jsme to aspoň za bod. Soupeř byl opravdu hodně dobrý. Sešli se, troufnu si říct, že v téhle sestavě nemají v okrese co dělat. Zápas to byl dobrý, po prvních dvou gólech trochu opatrný. Nikdo nechtěl prohrát. Dneska si tři body víc zasloužily Jenišovice. My jsme to odbojovali, abychom měli alespoň bod. Jsme spokojení. Dneska jsme navíc neměli.“

Plavy B – Josefův Důl 1:3 (1:1)

branky: Balatka – Počta, Majer, Bělohradský

Za domácí trenér Jan Kouřil: „První poločas byl jakž takž dobrý. Mysleli jsme si, že vyhrajeme, že to půjde samo. Ve druhém už tragédie. Hráli jsme špatně dozadu i dopředu. Byli jsme prostě mistři světa. Vstoupili jsme do utkání líně, bolely z toho oči. Lituji diváky, že se na to museli dívat. Ani bod jsme si nezasloužili. Dělali jsme chyby, neběhali jsme, mysleli jsme si, podle postavení v tabulce, že se soupeř porazí sám. My jsme ještě navíc měli tři kluky z áčka, kteří nám měli tvořit hru. Ale naopak. Nebyl nikdo, koho bych mohl chválit. Se štěstím bychom mohli možná remizovat. Několik šancí jsme měli, ale nevyužili jsme je. Pro nás to byl Den blbec, výkon špatný, fotbal špatný. Vstoupili jsme do hry s nosem nahoře, s tím, že bez problémů vyhrajeme. A to byla chyba. Jediný pozitivum bylo, že po operaci kyčlí nastoupil pětapadesátiletý Gusta Harik. Příště hrajeme proti Hodkovicím na jejich hřišti. Jestli nebudou mít posily z áčka, tak jsme favorité. Ale my možná taky. Uvidíme.“

Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Na šance jsme byli lepší. Poločas byl vyrovnaný. Ale druhý se hrál na jednu branku a nám se dařilo. Proměňovali jsme šance, padalo nám to tam. Vítězství bylo pro nás zasloužené. Tři body z venku jsou důležité. Příští týden máme doma Kovo.“

Držkov B – Hodkovice B 1:1 (1:0)

branky: Přichystal – Hradecký

Za domácí trenér Evžen Dvořák: „Říkal jsem o poločase, že hraje hluchý se slepým. Hra tomu v nejnižší soutěži odpovídala. Měli jsme dát v prvním poločase tři góly, bez problémů bychom vedli. My jsme ale po prvním gólu dostali z naší chyby na 1:1. Další už jsme nedokázali dát. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a zápas jsme v klidu dohráli. Výkon týmů odpovídal kvalitě soutěže.“

Za hosty trenér Roman Zitko: „Už je to naše třetí remíza. Šancí jsme měli hodně, zvlášť ve druhé půli. Ale nespadlo to tam. Jsme za bod rádi. Trochu nám chybělo k výhře štěstí. Sešli jsme se dobře, měli jsme na střídání čtyři lidi, jeli s námi tři kluci z áčka a také z dorostu. Lepší remíza než prohra.“

Malá Skála – Lučany B 6:0 (5:0)



branky: 2x Volek, 2x Šilhan, Polák, Kotraba

Za domácí hrající trenér Petr Volek: „V první půli jsme soupeře rozebrali, skončila 5:0. Byla to jednostranná záležitost. Ve druhé jsme trochu polevili, prostřídali. Šancí jsme měli dost, Lučany ne. Nám se dařilo. Hráli jsme po zemi, pěkný fotbal. Líbilo se mi to. Lučany nebyly slabé, ale my jsme byli dobří. A to máme strašnou marodku. Teď hrajeme venku proti Kokonínu. Ten ale trénuje u nás, takže vlastně budeme hrát na našem hřišti. A já vedu společné tréninky nás a Kokonína, takže to bude zajímavé utkání. Musíme ale soupeře roznést. Já budu hrát samozřejmě za Malou Skálu.“

Za hosty předseda FK Oldřich Churý: „Vyhráli zaslouženě. My jsme tam jeli oslabení, protože někteří kluci museli včera nastoupit už za áčko, kde máme zraněné hráče a chyběli nám. Přesto byly vyrovnané pasáže, ve kterých jsme hráli dobře, ale oni nám vždycky utekli a dali gól. Kdo jich dá víc, vyhraje.“

Kovo – Kokonín 4:1

branky: Marku, Přibyl, Ferenc, Zikeš - Rákay