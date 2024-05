„Naše béčko má skvělou fotbalovost, hlavně díky zkušeným hráčům. Ondřej Pokorný dal tři góly a naši obránci také skórovali . Měli jsme i dvě penalty, které jsme neproměnili, ale i tak to byl dobrý výsledek. Starší hráči, jako Tonda Rožeň, také hráli a to je skvělé. Po tak vydařeném zápase posedíme a dáme si pivo,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.

Kokonín – Smržovka B 5:1 (2:0)

„Utkání se hrálo v poklidném tempu za příjemného počasí, drželi jsme míč po většinu zápasu na svých kopačkách, třemi góly se prosadil náš kanonýr Miroslav Šilhán,“ řekl trenér domácích František Maixner Domácí tým držel po většinu zápasu míč na svých kopačkách.

„Nemáme dostatek lidí a nedaří se nám. Já už opravdu nevím, kde brát další lidi. Všichni jsou zranění, nebo hrají za áčko. Sháníme i ty, kteří už dlouho nehráli. Byly lepší časy, ale prostě se nám nedaří, trápíme se na to, abychom dali jeden gól. Nadřeme se. A teď nás čeká Kovo, to bude další těžké utkání,“ zdůraznil trenér Smržovky Lukáš Červenka.

Přibývá zraněných hráčů. Proč sudí šetří červenými kartami?

Jenišovice – Josefův Důl 3:0 (0:0)

„Myslím, že od začátku jsme byli lepším týmem. Oni se od počátku bránili a čekali na příležitosti k rychlému protiútoku. V prvním poločase jsme se dostali asi pětkrát do šancí, ale nebyly to stoprocentní příležitosti. Možná jedna hlavička byla dobrá, ale tu jsme neproměnili. Jinak jsme měli štěstí. Míč několikrát proletěl před naší bránou, ale skóre zůstalo 0:0. V prvním poločase jsme měli chvíli převahu, ale oni se bránili velmi poctivě. Naštěstí jsme v druhém poločase rychle dali dva góly a v podstatě tím byl zápas rozhodnutý. Jsme teď v tabulce na druhém místě o skóre , a oni za námi zaostávají o čtyři body. Bude to boj o postup až do konce. Ještě je ale před námi hodně zápasů. V neděli máme Hodkovice, tam nikdy nevíte, koho postaví. Nemají stabilní sestavu. Záleží na tom, zda jejich áčko hraje nebo ne. Mohou mít posílený tým, tak uvidíme,“ řekl trenér Jenišovic Leoš Bernat.

„V poločase to bylo ještě 0:0. Ale hned na začátku druhého poločasu jsme dostali dva rychlé góly, které nás zaskočily a rozhodly o výsledku. Potom se nám už nedařilo. Góly to ale byly hezké. Jenišovice asi zaslouženě vyhrály, protože my jsme se do ničeho pořádně nedostali. Oni také nehráli nijak zvlášť, ale dali góly a to rozhodlo. Teď hrajeme doma s Plavama , bývá to vždycky zajímavé, mají dobrý tým. Rádi bychom zápas zvládli a brali další body,“ řekl za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa.

Kanonýr víkendu Šilhán dal Smržovce hattrick. Je stále věrný Kokonínu

Plavy B – Malá Skála 3:2 (0:2)

„Mysleli jsme si, že, podle jejich pozice v tabulce, to bude snadné a že se prakticky porazí sami. Přistoupili jsme k zápasu trochu laxně, a tak jsme první poločas prohráli 2:0. Kdyby nebylo našeho brankáře, mohlo to být klidně 5:0. Hráli jsme opravdu špatně. V poločase jsme v kabině měli velkou rozpravu, vyměnili jsme tři hráče a trochu jsme změnili taktiku. Zvýšili jsme tlak a dali jsme tři góly. První poločas jsme ale hráli velmi špatně a jen díky brankáři jsme ho neprohráli vyšším rozdílem. Opravdu nás zachránil, chytil několik jistých šancí, za což mu děkujeme. No a pak jsme ve druhém poločase zápas otočili. Za ten první poločas si Skála nezasloužila prohrát. Hodně jsme je podcenili. Mají jiný tým než na podzim, kdy jsme je u nich porazili snadno a vysoko. Asi udělali změny a nebyl to tým, jaký byl na podzim. Teď jedeme do Josefova Dolu. Mají postupové ambice. Nepojedeme v nejsilnější sestavě. Uvidíme, jak se nám bude dařit na jejich malém hřišti a jestli se vůbec sejdeme. Budeme spoléhat na starou gardu,“ dodal kapitán Jan Kouřil.

„První poločas byl dobrý, ten jsme vyhráli. Pak jsem kluky upozorňoval, aby si dali pozor na začátek druhého poločasu. Ale nepodařilo se nám to. Soupeř kopal penaltu, dal nám gól a pak přidal další, různými způsoby. Balon se dostal do našeho vápna, soupeř ho dotlačil za brankovou čáru. Rozhodčí gól uznal, tak jsme to nechali být. Pak nám dali ještě jeden a bylo to 3:2. Bylo znát, že ve druhém poločase vystřídali a dali do hry mladší kluky, kteří začali být více aktivní. Ale zápas to byl dobrý. Nemohu klukům nic vytknout, každý si to odpracoval. Dostali jsme tři hloupé góly. Dokonce jsme vyrovnali na 3:3 asi čtyři minuty před koncem pak mladý sudí signalizoval ofsajd, nevím, kluci říkali, že to asi ofsajd byl. Ale mohlo to být jinak. Myslím, že by byly oba týmy spokojené s bodem, protože první poločas byl z naší strany dobrý. My jsme je přehrávali. Ve druhém poločasu měli oni více ze hry, takže remíza by byla spravedlivá,“ dodal trenér Maloskalských Petr Volek.