Pořádně napjatá atmosféra byla před startem sezóny v týmu divizních fotbalistů Nových Sadů. „Ještě před několika dny to vypadalo, že ani nenastoupíme k prvnímu mistráku,“ přiznal trenér Petr Mrázek.

David Škoda (vlevo) | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

Důvodem bylo přeřazení olomouckého týmu do divizní skupiny D. S tím jsou totiž spojené dlouhé výjezdy na venkovní zápasy a do nich se hráčům příliš nechtělo. Situace se ale postupně uklidnila a novosadští fotbalisté už vyhlížejí ostrý start sezony. „Na zápasy a soupeře se těšíme, na cestování moc ne,“ konstatoval David Škoda, který v roli kapitána vedl svůj tým do víkendového pohárového zápasu.

Byl to důvod, proč někteří hráči skončili a další jsou na vážkách. Bylo to tady téměř na rozpadnutí.Sedli jsme si a řekli si, že to prostě zkusíme. Máme vizi, že v příští sezoně budeme hrát "olomouckou" skupinu, což bude ideální. Tím, že nás přeřadili do "jižní" skupiny, jsme si vybrali takový dluh z minulosti. Všechny týmy z Olomoucka v ní už nejspíš hrály, takže teď to padlo už i na nás.

Jste nyní již odhodlaní jezdit na daleké výjezdy k venkovním zápasům v plném počtu hráčů?

Je to tak. Musíme zamakat a musíme se chytnout úvodními zápasy, ať kluci mají chuť a ať je to baví. Musíme před těmi dalekými výjezdy mít nějaké body v kapse.

Třetí rok jsme hráli divizi „sever“ a ty týmy máme už okoukané. Jsme rádi zase za změnu, protože slýcháváme, že ta mužstva budou fotbalovější. Na zápasy a soupeře se těšíme, na cestování moc ne.Jak jsem říkal, chce to vyhrávat doma, ať se těšíme i na ty venkovní zápasy a jezdíme tam v plné síle.

V předkole MOL Cupu jste ještě nebyli kompletní a prohráli jste 0:2. Sáhli jste si v souboji s Rýmařovem na dno svých sil?

Máme tady nové mladé kluky a hráli jsme proti soupeři ze třetí ligy. Všichni k tomu ale přistoupili velice poctivě a makali na sto padesát procent. Překvapili mě a jsem za to rád, protože nás čeká náročná sezona. Škoda, že odešlo hodně klíčových hráčů, snažíme se to nějak doplnit a ještě mají i nějaké další posily přijít.