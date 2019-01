Liberec - Mladý rozhodčí Zikmund v dramatickém fotbalovém derby Bulovka – Raspenava sáhl pro karty celkem sedmnáctkrát. A také vykázal trenéra a diváka mimo areál.

Všeobecně nejsou rozhodčí a nikdo se do jejich řad nehrne, přestože jsou slušné finanční odměny. Obsazovací komise OFS Liberec tak nedokáže obsazovat ani ty vyhrocené zápasy třemi arbitry. To je případ mladého sudího Zikmunda, kterému rozhodně laici na obou lajnách nepomohli a zápas se proměnil spíš v hádanou.

BULOVKA – RASPENAVA 3:2 (2:1)

Celé utkání rivalů bylo velmi nervózní a rozhodně tomu nepomohl výkon mladého rozhodčího, který udělil rekordní počet sedmnácti (!) karet a navíc vykázal trenéra domácích a jednoho diváka. A to vše mělo spíš opačný efekt. Dvacet minut držel gólman Zajíček hosty na uzdě a zlikvidoval i penaltu. Ale byl to domácí Hofman, který zakončil průnikovou přihrávku Zrůsta. Raspenava srovnala bombou Ráce, jenže poté Hofman kopal penaltu. Tu mu brankář vyrazil, ale proti dorážce byl krátký. Raspenavský Pikous pak po velkém sóle srovnal a krátce na to byl vyloučen po druhé žluté kartě. Domácí Šíma nastřelil břevno a pohotový Hofman hlavičkou zkompletoval svůj hattrick. V hektickém závěru domácí těsný náskok udrželi.

Branky: 7., 39. a 83. Hofman – 27. Rác, 57. Pikous. Rozhodčí: Zikmund, ŽK: 9:7, ČK: 64. Pikous (R), 60 diváků. Bulovka: M Zajíček – Zbořil (67. Šíma), Franc, Potoč, Konštiak – O. Zajíček (87. Židuliak), Hofman, Smolný, Bílek – Plesar, Hýbl (89. Hegr). Raspenava: Urban – Mleziva, Holubec (46. Balog), Vrňata (46. Cifra), Horčička – Martin Zeman, Rác, Fiam, Koutný (81. Hanzl) – Patrman, Pikous.

NOVÁ VES – STRÁŽ B 2:2 (1:1)

Druhý s prvním. To byl šlágr, který měl přitáhnout diváky. Nakonec jich bylo jen 60. Ti viděli dobrý výkon domácích, kteří drželi Stráž zkrátka, ale tleskali gólu strážského Budského do šibenice. Domácí otočili skóre v úvodu II. půle po rohu hlavou. Stráž má zkušený tým, který zabral v pravou chvíli a vyrovnal stav, kdy Ves začala propadávat a třikrát musel zachraňovat gólman Svinka.

Branky: 25. Trojan, 51. Jansta – 11. Budský, 76. V. Jirsa. Rozhodčí: Farský, ŽK: 1:3, 60 diváků. Nová Ves: Svinka – Vávra, Novotný, Malaga, Jansta – Kozák (60. Bartuněk), T. Komarov, Trojan (74. Mráček), Havel – Martínek, Lanc. Stráž: Šimek – Vedral, Valášek, Jan Frýba, Klokočník – Gruncl, Budský, Hruboň, Procházka (60. Kopečný) – Soukup, V. Jirsa.

ČESKÝ DUB – HRÁDEK B 1:2 (0:1)

Domácím chyběla řada hráčů, což se projevilo na hře. Přesto Dub dvakrát mířil do tyče a stále se tlačil dopředu. To ale hosté vedli. Ke konci domácí otevřeli hru a hráli jen na útok, takže Hrádek předvedl několik protiútoků a po jednom upevnil vedení. Domácí snaha byla odměněna jen čestným úspěchem.

Branky: 89. Havlík – 11. Š. Holeček, 85. Manhart. Rozhodčí: Dušek, ŽK: 3:2, ČK: 65. Binar (H), 25 diváků. Český Dub: Košek – Hauer, Altman, Seman, Červa – Štraus, L. Havlík, Schránil (64. Bílek), Kupec (55. J. Havlík) – Müller, Jiránek. Hrádek: Bobvoš – Šebesta, Štěpek, Slezák, Charvát – Horváth, Binar, Hlava (46. Mikenda), Šalát – Š. Holeček, Fikar (58. Manhart).

CHOTYNĚ – FRÝDLANT B 1:4 (0:3)

Hosté se šesti hráči áčka využili do poločasu ze čtyř šancí tři a domácí již bez Scheuflera, který šel do Chrastavy, si občas vychutnávali. Domácí Fedák zahodil před půlí tutovku, ale hned po přestávce jeho spoluhráč Lukáš Ráž snížil a odstartoval tak zlepšený výkon Chotyně. Šance na obou stranách nebyly využity, až ta v samém závěru z kopačky Halíka pojistila výhru Frýdlantu. Domácí tradičně doplatili na slabou produktivitu.

Branky: 47. L. Ráž – 19. a 29. M. Stýbal, 8. Tauš, 89. Halík. Rozhodčí: Kratochvíl, ŽK: 1:0, 70 diváků. Chotyně: A. Kolínský – Marek, Šindelář, Rychetský (60. Pramor), M. Ráž – V. Kolínský, Klapka (40. Chlupsa), Fedák, Konrád, L. Ráž (85. Kroc) – J. Kolínský (60. Válek). Frýdlant: Němec – Peml, Bárta, Capulič, Halík – Coufal (46. Antal), Mauer (46. Truong), Kozák (64. Barac), Buřita – Michal Stýbal (46. Drobný), Tauš.

DOLNÍ ŘASNICE – VIŠŇOVÁ B 1:3 (0:2)

Domácí měli pech. Stoper Sochor si dal vlastence bombou pod břevno na 0:2, když Višňová vedla po rychlém kontru. Dolní Řasnice měla sice své dobré šance, ale vše vyvrcholilo jen ranou do břevna. Snaha ve druhé půli přišla vniveč, když hosté po dorážce z rohu přidali třetí branku. Až poté domácí snižovali.

Branky: 91. Hnilička – 14. Cýrus, 21. vlastní, 88. Pařík. Rozhodčí: Venc, ŽK: 3:1, 40 diváků: Dolní Řasnice: Veselý – O. Černý, Riedl (72. Slavík), Sochor, Petrovič – Horáček (46. Volše), Hnilička, Lakomý (76. Jelínek), Zrůst (85. Rajchert) – V. Černý, Brezovák (46. Kovačík). Višňová: Závůrka – Pařík, Cýrus, Vojáček, Šmidrkal (46. Erban) – Labský, Zita (56. Bednář), Jakl (79. Marek), Kutílek – Koťátko, Mokrý.

MACHNÍN – NOVÉ MĚSTO 3:1 (1:0)

Machnín měl navrch a kromě tří branek musel soupeř řešit několik nepříjemných závarů. Hosté se dost hádali mezi sebou a méně se soustředili na hru. Prohrávali 0:3, až v závěru stihl Láznický malou domů a souboj s brankářem vyhrál.

Branky: 8. a 58. Zbořil, 61. Michal Pavlů – 75. Láznický. Rozhodčí: Farský, ŽK: 1:2, 50 diváků: Machnín: Poláček – Markuliak, Bér, Buchvald, Aubrecht – Gondola, Michal Pavlů, Černý, Mirek Pavlů (70. Svatoň) – Fořt (89. Šámal), Zbořil. Nové Město: P. Suk – Pospíšil (50. Bartoš), Žlebek, Láznický, Kolenkár – Haloun, Šindler, David (70. Likavec), Jalovičár – Nevečeřal, Hübst.

BÍLÝ KOSTEL B – RYNOLTICE B 2:3 (1:2)

Domácí Klíma selhal sám před brankou hned na začátku. Pak se dvakrát po sobě prosadili hosté. Naději vykřesal před půlí domácí Ďuriš z penalty, ale po špatně zahraném ofsajd systému Rynky navýšily. Klíma prakticky okamžitě snížil, jenže to bylo vše. Hrálo se po vápna, Rynoltičtí dvakrát běželi sami na bránu – bez úspěchu.

Branky: 45. Jan Ďuriš z pen., 60. Klíma – 29. Karásek, 41. Kraus, 59. Šimon. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 1:2, 80 diváků: Bílý Kostel: Hladík – Černý, Jan Ďuriš, Černý, David Ďuriš – Mizera, Beňo, Jaroslav Vacek, Klíma – Hyška, Jan Vacek. Rynoltice: Škopek – Čapek, M. Peřina, Steklý, David – Moravec (74. Ryšavý), Karásek, Kraus (87. Svoboda), Šimon (68. Čadek) – Dobrovolný, Černý.