Šestatřicetiletý fotbalový gólman má zkušenosti na rozdávání. Má za sebou zajímavé štace. Prošel ostravským Baníkem, Kladnem, chytal v Blšanech, Plzni, Bohemce a naposledy za Slovácko. Za sebou má i působení v anglickém West Bromwich Albion FC.

V Baníku dělal trojku, když Ostrava udělala titul, s Plzní vyhrál pohár a Superpohár.

"Oslovil mě David Vitásek, abych Hlučínu pomohl. Domluvili jsme se, vracím se do klubu, kde jsem s fotbalem začínal," vysvětloval Michal Daněk. V české lize má na kontě dvanáct sezon, ve kterých odchytal 180 utkání s bilancí šestapadesáti vychytaných nul.

Michale, není to krok zpátky, přece jenom jdete z ligy do týmu, který se zachraňuje v MSFL?

Někdo to tak může brát, ale mi bude v létě sedmatřicet, věk člověk nezastaví. Vím, že na Slovácku, ne že by se mnou nepočítali, ani to tak nechci říci, dělat trojku a nechytat jsem nechtěl. Pokud budu zdravý a trénovat, tak v Hlučíně chytat budu. Třeba v Hlučíně si mohu o dva tři roky kariéru prodloužit.

Třeba nabídka z druhé ligy nebyla? Údajně se ozvala Líšeň…

Bylo to strašně rychlé, Hlučín byl korektní, bavil jsem se jen s ním. Měl velký zájem, navíc z Hlučína pocházím, což sehrálo svou roli. Co se týká Líšně, proběhl jeden telefon. Tým vede Milan Valachovič, který působil v Hlučíně a spolu se známe. Voláme si často, ale ne o tom, že bych tam měl jít.

Hlučín čeká boj o záchranu, bude to těžká práce. Vaše zkušenost se bude hodně hodit…

Doufám, že budou padat jen čtyři a my se co nejrychleji sestupovým příčkám vzdálíme a budeme v klidném středu tabulky. Doufám, že klukům pomohu a společnými silami to zvládneme.

V Hlučíně budete mít vedle chytání na starosti i přípravu brankářů. Je trenérská práce směr, kterým se chcete po konci kariéry ubírat?

Určitě bych to tak chtěl směřovat. Celý život fotbal hraji a chtěl bych u něj zůstat. Jsem rozhodnutý, trénovat mužstvo bych nechtěl, ale připravovat gólmany by mě bavilo a naplňovalo.

Oproti Slovácku se musíte připravit v Hlučíně na podstatně skromnější zázemí. Na druhou stranu ale víte, do čeho jdete. Za klub hraje i váš syn…

Určitě mě to nepřekvapilo. V Hlučíně jsem každý týden chodil na tréninky s malým. Vím, jak to v klubu vypadá. Čekal jsem skok. Na druhou stranu se staví nové šatny, nové zázemí.

Můžeme už bilancovat? Jaká byla vaše kariéra ve velkém fotbale?

Něco se povedlo, něco ne. Co mohu ale říci, když se podívám zpětně, že byla krátká. Mladí kluci si to ještě neuvědomují, ale když přesáhnete třicítku, tak to poté strašně letí, sám to cítím. Jsem rád, co jsem v něm prožil, poznal jsem spoustu nových lidí a dalo mi to hodně do života.

Brankářskému řemeslu jste se vyučil v ostravském Baníku, paradoxně jste za něj ale v lize odchytal málo zápasů…

Je to tak, nejvíce zápasů jsem odchytal v Plzni. V Baníku jsem vyrůstal, nikdy jsem na něj nezanevřel, ani nezanevřu. Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl na Bazalech chytat, což se mi splnilo, byl to takový můj dětský sen, škoda jen, že těch zápasů nebylo více. Bylo to jen během mého hostování z Plzně. Na druhou stranu jsem s Baníkem zažil titul, byť jako trojka, ale bylo to něco neuvěřitelného a zároveň úžasného.

Vraťme se ještě k angažmá v Plzni, byl jste u začátku velkého vzestupu Západočechů…

Do Plzně se najednou začali stahovat hráči typu Horviho, Milana Petržely, vrátil se Dan Kolář. Měli jsme výhodu v tom, že spousta kluků se znala z mládežnických reprezentací. Utvořila se výborná parta, vše vygradovalo tituly.

Vy jste ale s Plzní titul nezískal…

Ale mám pohár a Superpohár.

Kromě angažmá v české lize jste si také odskočil do Anglie, kde jste byl součástí organizace West Bromwich Albion FC…

(usměje se). Byla to má největší životní zkušenost. Někdy lituji rozhodnutí, že jsem se vrátil. Vadilo mi, že jsem nechytal, možná jsem se měl více kousnout a o místo ještě více zabojovat. Na to ale už odpověď nenajdu.

Angažmá ve třetí lize není na uživení, plánujete chodit do práce?

Chtěl bych se živit trénováním. Nyní jsem ale v Hlučíně na hostování ze Slovácka, kde mi stále běží smlouva.

Může se stát, že Slovácko pustí po sezoně Trmala a vám nabídne další angažmá?

Rozešli jsme v dobrém, vztahy máme výborné, nikdy jsme si žádné naschvály nedělali. Ale v létě mi končí smlouva, uvidíme, co bude.

Petr Bolek se taky z MSFL z Dolního Benešova odrazil do Trnavy a následně Karviné…

Roky člověk nezastaví. Budu rád, když budu zdravý. Uvidíme, co bude v létě, třeba se někdo ozve.