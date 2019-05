Jak jste viděl celou situaci?

Moc jsem ji neviděl, byl jsem otočený. Ale prý rozhodčí upadl, viděl jsem ho až na zemi. Pak otce odvedli. Táta mi říkal, že nechtěl, prý mu rozhodčí stál v cestě a údajně to nasimuloval. Víc jsem to neřešil.

Na hřišti neměl co dělat. Že nechtěl do rozhodčího vrazit je poněkud zvláštní výmluva, nemyslíte?

Je to možné. Říkal mi, že hodně pil, byl opilý a nezvládl to. Jsem z této situace ještě teď celkem v pr…



Mrzí vás, že to byl zrovna váš otec?

Jo, bohužel ano. Vím, že je takový. Nevím, co vám mám k tomu říct. Hrozně mě to mrzí i za něj. Zklamalo mě to. Teď z toho klub bude mít problémy. To mě nejvíc mrzí.



Jak s otcem vycházíte?

Jo, tam je to v pořádku. Když jsem dal v zápase gól, dokonce mě pochválil (směje se). Na zápasy chodí pravidelně. Samozřejmě jako každý jiný syn s otcem jsme v pohodě. Ale on se napije a neví, co dělá.

Budete chtít, aby i po incidentu chodil na zápasy dál?

Nevím. Těžko říct. Ani netuším, jestli mu hrozí nějaký zákaz. Kdyby se dozvěděl, že ho tam nechci, asi by nebyl dvakrát nadšený.



Nemohl by se divit…

Já vím. Nedokážu vám na to nyní odpovědět.



Udělal už dřív někdy něco podobného?

Nic horšího jsem u něj ještě neviděl. Ani jsem nikdy nic podobného na fotbale neviděl. Sudí udělal chybu v tom, že neměla být odpískaná penalta. A tátu to rozčílilo.

Byl to penaltový zákrok?

Ptal jsem se Frkala, který fauloval a říkal mi, že to hráč nasimuloval. Sám to prý věděl. Penaltu ještě mohl gólman chytit a mohlo se dál hrát. Dalo se to nějak vysvětlit.

Zpráva o zápase„V 88. minutě utkání byl nařízen pokutový kop pro hosty za stažení protihráče v souboji o míč v nepřerušené hře. Před provedením pokutového kopu vnikl na hrací plochu divák domácího oddílu, který prudce zezadu vrazil do asistenta rozhodčího, který upadl a praporek mu odletěl cca pět metrů daleko. Po konzultaci s asistentem rozhodčího jsem utkání ukončil, neboť ten se necítil v utkání pokračovat. Na dotaz u hlavního pořadatele na identifikaci diváka mi bylo sděleno, že jej nezná. Druhý asistent rozhodčího ovšem na základě zkušeností z předešlých zápasů identifikoval tohoto diváka jako otce jednoho z domácích hráčů. Po odchodu do kabin nedošlo k žádným vážnějším incidentům.“