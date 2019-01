Karviná – Šestnáctiletý univerzál Jan Holzer, platící za ještě větší talent než jeho starší bratr Daniel, hájící letos barvy Baníku Ostrava, si připsal debut v karvinském fotbalovém týmu.

Jan Holzer (vpravo) debutoval v karvinském mužském týmu. | Foto: Adam Januszek

Naskočil do závěru středečního pohárového zápasu Karviné v Líšni (4:0 pro Karvinou) a připsal si tak premiéru za A-tým. „Velký zážitek, ale byl jsem i lehce nervózní,“ přiznal mládežnický reprezentant, když osm minut před koncem střídal Dávida Gubu. „Přece jen jsem nečekal, že bych dostal šanci v tak mladém věku," uznal.

Ostatně - starší spoluhráči se jen uculovali, když na něj trenér MFK Roman Nádvorník chvíli před koncem utkání ukázal. Jeho obličej údajně dostal barvu karvinského zelenkavého dresu. „Ale přešlo to," zasmál se havířovský rodák.

Celý den od ranního rozcvičení v Karviné až po samotný zápas si náramně vychutnával. „Byl bych šťastný i za minutu na trávníku. Dospělý fotbal je rychlejší, důraznější a vyspělejší než ten dorostenecký. Je to pro mě velká zkušenost,“ přemýšlel.

Během posledních osmi minut v Brně stihl několik dotyků s míčem a dokonce jednu střelu z voleje. Ta kdyby mu sedla, mohlo být hodně veselo… „No, to by byl hodně drahý start. Jsem fakt moc šťastný, že jsem to mohl takhle brzy všechno zažít a budu dál makat a trpělivě čekat na další šanci," slíbil Jan Holzer.