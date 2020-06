Poslední přátelské utkání sehráli fotbalisté jablonecké rezervy s dorostem FK Jablonec U19. Byl to poslední zápas před několika týdny dovolené. A patřil hlavně dorostencům, kteří se po jeho zakončení dozvěděli, kdo bude pokračovat v přípravě s jabloneckým béčkem a kdo se musí poohlídnout jinde.



DOROSTU ŠLO O HODNĚ

I když duel skončil vítězně pro béčko trenéra Jaroslava Vodičky (3:1), dorostenci podali kvalitní výkon. Potvrdil to manažer B týmu Adam Pelta. „Zápas byl určený pro končící dorostence, kteří dostanou šanci přejít do mužů. S trenérem béčka a dalšími jsme se chtěli na ně podívat. I když jejich výkony sledujeme už delší dobu. Po skončení jsme jim hned řekli, kteří půjdou po dovolené s béčkem do přípravy a kteří si mohou najít jiný tým nebo se vrátit do svých mateřských, pokud u nás byli na hostování. To se týká například čtyř hráčů z Havlíčkova Brodu. Dva šanci dostali, dva se vrátí do svého týmu,“vysvětlil budoucnost hráčů manažer jablonecké rezervy.

Do přípravy B mužstva Jablonce postoupili Coufal, Mazánek, Nikrýn, pokračovat bude dál Podzimek a šanci dostali také Drda a Fiala, někteří hráči už na trvalo, někteří na zkoušku.



RÁD HRÁČŮM POMŮŽE

A co s těmi, na které se štěstí ve Vodičkově týmu neusmálo? „Dva hráči přecházejí do Velkých Hamrů, někdo jde do Mšena a do dalších okolních klubů, se kterými jsem v kontaktu a vím, koho potřebují. Někteří hráči mají na divizi, jiní na krajský přebor a další na I. A třídu, u každého je to jinak. Jsou kluci, kteří jdou studovat vysokou do Prahy a vracet se budou jen na víkend. Ti nemohou hrát vyšší soutěž. Když bude někdo chtít pomoct, rád pomůžu. Důležité je, že chtějí dál hrát fotbal,“ řekl k verdiktu vedení týmu Adam Pelta.



KAŽDÝ UMÍ NĚCO JINÉHO

A podle jakých kritérií si manažer B týmu hráče vybíral? „Potřebujeme, aby byli fyzicky zdatní, dobří rychlostně a měli i kvalitní techniku. Je málo těch, kteří splnili všechny tyto tři naše požadavky. Každý hráč je jiný a má jiné přednosti. Podle toho pak musíme tým poskládat. Myslím ale, že šanci dostalo hodně kluků. A teď už je to jen na nich,“uvedl k výběru Pelta junior.



UKÁZALI TO NEJLEPŠÍ

A jaký byl průběh zápasu? V první půli béčko dominovalo, ale dorostenci, kterým šlo o post v týmu soupeře, se hodně snažili a předváděli kvalitní výkony. Dobře bránili. Béčku dovolili vstřelit jen tři góly. A sami také skórovali. „Z brejku dali moc hezký gól. Myslím, že zápas splnil svůj účel. Cílem béčka nebylo nasázet dorostencům deset gólů. Hlavně se měli ukázat hráči U19 a to se stalo. Pro mne jako manažera to bylo to, co jsem potřeboval,“ zhodnotil přátelák Adam Pelta. Ten se na výkony dorostenců byl podívat například také ve Velkých Hamrech, kde porazili A tým 1:0.



TRENÉR JIM DAL ŠANCI

Pelta junior se ještě vrátil k derby s Libercem, se kterým byl spokojený. „Po předchozích utkáních, která se nám příliš nevyvedla, se mi derby s Libercem líbilo. Hlavně v druhé půli se kluci zvedli. A potěšilo mě, že trenér Rada dal šanci mladým hráčům Černákovi a Velichovi. Myslím, že oba kluci z našeho béčka nezklamali. A věřím, že budou od trenéra dostávat další šance. Právě pro takové hráči béčko děláme,“ zdůraznil manažer Pelta. A co podle něho chybělo k tomu, aby tři body zůstaly na Střelnici? „Neproměňovali jsme šance. V první půli jsme nehráli dobře. Liberec byl nebezpečný. Z naší strany chyběl větší důraz v zakončení. My jsme konečně běhali, nechybělo nasazení, tak jako v předchozích zápasech.



KAPITÁN JE OSOBNOST

A co bylo velmi důležité, uzdravil se nám Tomáš Hübschman. Výkon týmu bez něj a s ním je hodně rozdílný. On je ten, za kterých kluci jdou. Je to velká opora mužstva. Výkon v druhém poločase se mi líbil. A také Černák s Velichem ukázali, co umí. S takovými hráči má smysl pracovat,“ řekl Adam Pelta.



TŘEBA BUDOU UNAVENÍ

Připomenul další duel, který čeká A tým v neděli 28. června od 19 hodin na Slavii. „Doufám, že Slavie bude po t oslavě ještě unavená. My potřebujeme přivézt body,“ dodal s úsměvem junior Pelta. Další zápas pak čeká Jablonecké na Spartě, kde hrají 5. července od 17 hodin. „A na Střelnici se představí v zápase proti Ostravě, která přijede do Jablonce 8. července. Začátek utkání je v 18 hodin.