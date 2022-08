Jablonečtí fotbalisté ale na domácí půdě nedosáhli na vítězství ani v pátém ligovém kole. Doma tentokrát nad Baníkem Ostrava vedli po penaltě Chramosty, ale hosté pět minut před koncem srovnali na konečných 1:1 zásluhou Klímy.

Ze Zlína veze Jablonec jen bod. V závěru bylo na hřišti "dusno"

Výsledkem, který asi nenadchne ani jednu stranu, skončil zápas Fortuna:ligy mezi Jabloncem a Baníkem. Hosté byli rozhodně nebezpečnější, přesto to byli oni, kteří po proměněné penaltě Chramosty museli zachraňovat alespoň bod. To se povedlo, když na konečných 1:1 vyrovnal v 85. minutě Jiří Klíma.

Gólman Hanuš byl během devadesáti tří minut po palbou Ostraváků. Ale zvládl to. A i závěrečnou ránu ostravského Kaloče zlikvidoval i navzdory nepříjemné teči jednoho z hráčů před jabloneckou bránou. Právem je proto nazýván mužem zápasu.

Čekání na první výhru v sezoně nelibě nese jablonecký kouč David Horejš. „Opět jsme ztratili dva body. Nás výkon hlavně v prvním poločase dobrý nebyl. Obrovsky nám uškodilo zranění Polidara. Najednou jsme tam nebyli konkurence schopní, nedokázali jsme udržet balony. Nedokázali jsme to chytit, byli jsme pozdě v osobních soubojích, Baník byl v soubojích jednoznačně lepší. Takto nejde hrát první liga. Byl to doslova dětský výkon. Jen díky Hanymu (brankáři Hanušovi) jsme ten první poločas přežili. Po přestávce jsme se zlepšili a dali branku z pokutového kopu. Baník vystřídal, přišla velká kvalita hlavně v podobě Tijaniho. Jenže přišlo vyrovnání. Necháme tam hráče odcentrovat, prostě se chováme špatně v osobních soubojích. Přesně to bylo vidět při vyrovnání Baníku. Jsem obrovsky zklamaný, těžko se mi to hodnotí. Hrálo se o hodně, Baník se netajil před sezonou ambicemi. Celý týden se bavíme o tom v jaké jsme situaci, ale takhle se o ligové body nebojuje. Dneska směrem dopředu to bylo málo od všech. Chtěli jsme předvést úplně jiný výkon, než kterým jsme se prezentovali. Za bod dnes můžeme vděčit brankáři Hanušovi. On si tu nulu dnes obrovsky zasloužil, chytil snad tři góly, ale hráči mu k té nule nepomohli,“ štvalo jabloneckého kouče po závěrečném hvizdu. Ještě se poohlížíme po doplnění. Tlačí nás bota v defenzívě. Řešíme nějaké možnosti, ale moc jich není. Potřebujeme kvalitní a hladové hráče,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci Horejš.

Hostující kouč Pavel Vrba prožíval sobotní utkání velmi emotivně a přestože jeho tým dotahoval, považoval bod ze Střelnice spíše za dvoubodovou ztrátu. „V šedesáté minutě bych ten výsledek nebral, měli jsme tam totiž hned několik šancí. Vyvrcholilo to sólem Klímy, tam jsme to mohli zlomit. Pak po tom vývoji je ten bod pro nás hodně důležitej. Ale dá se říct, že jsme tu dva body ztratili. Něco jsme tu ukázali, ale ve finální fázi jsme stále nepřesní. Získat tu bod není průšvih, každý tu vyhrávat nebude. Penaltu hodnotit nebudu, zhodnoťte si to sami, vy jste novináři. Očekával jsem, že Jablonec bude hodně nakopávat balony, čekal jsem, že to bude hodně o soubojích. Stopeři se nám zapojili do kombinace a to mám rád, to byl dnes třeba případ Takácse. Hřiště bylo nakonec připravené na ty podmínky skvěle. Když jsem včera viděl jak trávník vypadal, tak jsme si chtěli kupovat plavací vesty,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci kouč Ostravy.

FK Jablonec – FK Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 66. Chramosta (pen.) – 85. Ji. Klíma

Karty: 47. Heidenreich (JAB), 54. Krob (JAB), 75. Kratochvíl (JAB), 90+2. Považanec (JAB) – 33. Boula (OVA), 48. Takács (OVA), 63. Kuzmanović (OVA), 69. Fleišman (OVA)

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Hübschman (C), Heidenreich, Krob (76. Martinec) – Jovović (64. Malínský), Kratochvíl, Šulc, Považanec, Polidar (22. Chramosta) – Sejk (64. Pleštil).

Náhradníci: Richter – V. Kadlec, Ikaunieks, Štěpánek, Houska.

Trenér: D. Horejš

FC Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Sanneh, Pojezný, Takács, Fleišman (83. Šehić) – Boula (83. Smékal), Kaloč – Jaroň (72. Mu. Tijani), Kuzmanović (75. Mišković), Buchta – Ji. Klíma.

Náhradníci: Letáček – Tetour, Lischka, Frydrych.

Trenér: P. Vrba



Rozhodčí: M. Zelinka – A. Horák, P. Antoníček

Diváci: 2 911