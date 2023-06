Jediné přípravné utkání v tuzemsku mají za sebou jablonečtí fotbalisté. Doma v Břízkách zdolali 5:2 spřátelený polský tým Karkonosze Jelenia Góra. Zejména první poločas byl svižný a bohatý na šance a gólové momenty.

FK Jablonec - první přípravný zápas | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Jablonec zakončil kondiční část přípravy přípravným utkáním, v kterém dali trenéři příležitost celému kádru, absentovali jen lehce zranění obránci Martinec a Štěpánek. Na postu stopera tým zkoušel obránce Šimona Gabriela z Plzně.

Asistentovi trenéra Tomáši Čížkovi se stejně jako přihlížejícím hodně zamlouval především první poločas. „Je pravda, že v první půli to bylo agresivnější a rychlejší. Kluci si více věřili na balonu a hlavně jsme zbytečně nekazili. Proto hra v prvním poločase vypadala lépe. V prvním poločase hráli kluci většinou na svých pozicích. Vstoupili jsme do zápasu dobře. Měli jsme hodně šancí a vstřelili jsme branky. Dobře jsme dostupovali a presovali,“ chválil jablonecký asistent za průběh prvního poločasu. „Po prostřídání už ne všichni kluci hráli na svých postech. Udělali jsme si to složité sami. Bylo tam moc ztrát, hráli jsme s Poláky nahoru dolů, což by se asi nemělo stávat. Měli bychom více kontrolovat hru. Zbytečně z toho vyplynuly dva góly soupeře. Nějaké šance jsme tam i tak sice měli, ale první půle byla z naší strany určitě lepší,“ hodnotil Čížek.

Následující program týmu je zřejmý. „Máme za sebou kondiční soustředění a v sobotu odjedeme na soustředění herní. Kluci toho asi teď měli dost, ale to je za výkon v druhé půli neomlouvá,“ dodal jablonecký asistent.

FK Jablonec – MKS Karkonosze Jelenia Góra 5:2 (4:0)

Branky: 4., 9., 14. Pleštil, 26. Slávik, 69. Černák – 49. a 87. Chmielewski

Sestava FK Jablonec: Hanuš (46. Reiner) – Slávik (46. Černák), Akpudje (46. Souček), Gabriel (60. Ikaunieks), Nykrín (46. Tchanturishvili) – Pleštil (46. Smejkal), Kratochvíl (46. Hübschman), Náprstek (46. Houska), Považanec, Alegue (46. Schön) – Drchal (46. Chramosta)