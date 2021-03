Adam Pelta manažer FK Jablonec B a Jiskry Mšeno A a také její hráč:

„Bylo to derby tak zvaně o šest bodů. A myslím, že Jablonec vyhrál zaslouženě. Na těžkém terénu se dokázal o trochu lépe pohybovat a vyhrávat souboje o odražené míče ve středu pole, což nám přineslo tři body. Věřím, že nás vítězství nad Libercem nakopne a po repre pauze výsledek potvrdíme i venku.“

Jaroslav Hrabák, fotbalový expert:

„Bylo to výborné derby plné soubojů a nasazení. Štěstí se přiklonilo k nám. Nejvíc se mi z jabloneckých hráčů líbil Zelený a Kubista. Byl jsem před derby pesimista a když jsem viděl, jak hraje v posledních utkáních Liberec, tak jsem měl obavy. Ale dopadlo to dobře. Ale mužstvo čeká ještě dost zápasů.“

Miroslav Procházka, trenér Jiskra Mšeno A:

Začátek zápasu byl příznivější pro Liberec. Jablonec byl trochu zakřiknutý. Ale pak se situace otočila. S výsledkem souhlasím, procentuelně měli ze hry víc domácí, tak 60% Jablonec a 40 Liberec. Myslím, že Jablonec vyhrál oprávněně. Z hráčů se mi nejvíce líbil Zelený a už delší dobu je to můj kůň, výborný fotbalista, na stoperu čte hru velmi dobře. Pro mne jednoznačně Jarda Zelený.

Ruda Svoboda, jedna z největších legend jabloneckého fotbalu:

„Derby jsem neviděl, ale po skončení jsem hned od kamarádů, kteří mi volali, slyšel, že to byl dobrý zápas a že Jablonečáci hráli dobře. O všem vím, na fotbal koukám, tentokrát jsem viděl ale potom jen góly. Hlavně, když jsou kluci nahoře v tabulce. Škoda, že se na ně už nemůžeme zase chodit dívat. Člověk se tam vždycky rád sejde se známými, s fanoušky a popovídá si s nimi. Sedět samotný u televize, to už nikoho ani nebaví. Snad se ale už brzy dočkáme.



A jak se derby líbilo autorovi prvního gólu Ivanu Schranzovi, který ještě v sobotu po derby nevěděl, že bude součástí národního týmu pro kvalifikační zápasy o MS 2022?

Vyhráli jsme, získali jsme tři cenné body, máme z toho velkou radost a je to pro celý tým velmi pozitivní. Naposledy jsme se od Liberce docela dobře odrazili, tak věřím, že bychom to mohli zase znovu nakopnout. Posun na třetí místo je velmi důležitý a vůbec, když se jedná o derby. Jsme rádi, že se to povedlo.