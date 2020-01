Hrubý plní v Jablonci roli jasné jedničky, protože v této sezoně zatím nechyběl ani minutu a odchytal tak všech dvacet zápasů, ve kterých vychytal čtyři čistá konta. Do statistik se mu navíc počítá jedna přihrávka na gól, kterou zaznamenal hned v prvním kole proti Bohemians.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy. V Jablonci jsem spokojený a parta v kabině tomu hodně napomáhá. Delší dobu se nám daří, tak bylo rozhodování o to jednodušší,“ uvedl pro jablonecký web gólman Hrubý.

Za Jablonec dosud odchytal v lize 148 utkání, celkově má na svém kontě v nejvyšší soutěži 176 duelů, v nichž si připsal 59 vychytaných nul. Zajímavostí je, že během svého účinkování mezi fotbalovou smetánkou v jednu dobu nedostal gól 486 minut.

Hrubý začínal s fotbalem v klubu FC Miroslav, odkud odešel do Zbrojovky Brno. Tam se ale do prvního týmu neprobojoval, a tak hostoval v Kohoutovicích, Xaverově a Bystrci.

Důležitým momentem v jeho kariéře byl přestup do Znojma, kde byl dvakrát součástí týmu, který postoupil do první ligy. Poté, co Znojmo spadlo o soutěž níž, zamířil vousatý brankář do Jablonce, kde si zachytal také v Evropské lize UEFA.