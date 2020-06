Jabloneckého kouče Petra Radu po zápase s Karvinou těšilo tříbodové vítězství či čisté konto nové stoperské dvojice. Spolu s tím ale zároveň uznal, že né všechno nyní funguje podle jeho představ.

Hostující Juraj Jarábek postrádal v Jablonci osm hráčů ze základní sestavy, ale po zápase si na to nestěžoval. „Jsme smutní, stále bojujeme o záchranu a každý bod je pro nás velmi důležitý. Dneska jsme tu mohli bod minimálně vytěžit. Poctivě jsme se na Jablonec připravovali. Vycházeli jsme z dobře organizované obrany. Přežili jsme hned v první minutě standardku, tam nás podržel brankář. Jablonec pak neměl nic vážnějšího. V druhém poločase přišla druhá kritická situace po dvou minelách, a to už nám dal Sýkora gól. Dělali jsme s tím zápasem, co jsme mohli, věřili jsme, že jedna šance přijde. Přišla, jenže jsme neproměnili. Jdeme dál, nemám klukům co vyčítat, ale venkovní statistka devíti zápasů bez gólu o něčem svědčí,“ konstatoval kouč Karviné.

Domácím chyběl větší důraz

Domácí lodivod Petr Rada utkání jako obvykle hodně prožíval, v sázce bylo hodně. „Bylo to pro nás složité utkání. Ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně, věděli jsme, že doma musíme bodovat, když ligová tabulka byla taková všelijaká. Kdybychom doma nezvítězili, bylo by to pro nás hodně těžké. Bylo to utkání o psychice. Při rozcvičení nebyl stoprocentně zdravý Tomáš Hübschman, což byl určitý zásah před zápasem. Pilík ale podle mého odvedl hodně kvalitní výkon. První poločas jsme hosty do šance nepustili a sami měli hodně standardních situací, rohů i dobře kopnutých trestňáků ze stran. Bohužel nebyli jsme důrazní v šestnáctce, chyběla tam dravost,“ řekl k první půli jablonecký kouč.

V Ďolíčku to bude těžké

„Zápas se nevyvíjel pozitivně, soupeř čekal na naši chybu, byla tam spousta soubojů. Snažil jsem se hráče o poločase nabudit. Sýkorou jsme šli do vedení, což nás malinko uklidnilo. Karviná vrhnula všechno do ofenzivy, dali tam vysoké hráče. Z tohoto pohledu jsme to všechno zvládli. V závěru jsme nevyřešili brejky, tak jak bychom si přáli. Sami jsme tam udělali dvě školácké chyby, kdyby byla Karviná jen trošku klidnější, mohla nás potrestat. Bojovali jsme o šestku, o náš cíl. Dotáhli jsme to do vítězného konce, museli jsme potvrdit tři body z Teplic. Herní pohoda není stoprocentní, to je asi vidět. Nepadá nám to tam, standardek máme dost, ale chybí důraz a větší agresivita. Naopak mě těší, že stoperská dvojice Jeřábek – Plechatý udržela nulu. Teď máme Bohemku, pak budeme mít týden času na zregenerování. Cíl, který jsme si dali, hráči splnili. Jsme třetí a chtěli bychom zůstat co nejvýše. Jedeme do Ďolíčku, tam to bude hodně těžké, protože Bohemka je teď v laufu a střílí hodně branek,“ vzhlíží už k nedělnímu duelu u Botiče kouč Jablonce.