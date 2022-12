Polského soupeře porazili Jablonečtí gólem Michala Černáka 1:0. Hrající záložník a odchovanec Jablonce nastoupil po zranění.„Byl to poměrně náročný zápas. První po pauze, kdy jsme měli volno. Teď jsme měli týdenní tréninkový blok a tento zápas byl vyvrcholením celého týdne. Chtěli jsme to zvládnout, protože si chceme zvyšovat sebevědomí. Každá výhra je pro nás teď důležitá. Šancí jsme měli ale víc. Já jsem rád, že jsme proměnili alespoň tu jednu a vyhráli. Důležité je i to, že jsme žádný gól vzadu neobdrželi. Při šancích se musíme uklidnit ve finální fázi. Sám jsem tam měl spoustu akcí, které jsem mohl řešit lépe. Myslím si, že to ještě potrénujeme, popilujeme a na jaře nám to tam bude padat,“ okomentoval první utkání autor gólu.

Utkání se hrálo nedaleko českých hranic na hlavním stadionu, na přírodní trávě v Jelenie Góre. Tam za svým mužstvem dorazila také početná výprava jabloneckých fanoušků. Spřátelené tábory fanoušků obou klubů tvořily během přípravného utkání velmi zajímavou kulisu. Jablonec šel do vedení hned z první vážnější šance, v 17. minutě. Považanec hezkým dloubnutím vysunul za obranu soupeře Černáka, který pak z těžkého úhlu poslal Jablonec do vedení – 0:1

Dejte jim búra, přáli si fanoušci Vlků. A vlčí smečka je vyslyšela

„Už den před zápasem jsme měli informace, že by se mohlo hrát na přírodním povrchu. Samozřejmě, že to bylo příjemnější než na umělce. Chvíli jsme si na to na začátku zase zvykali, ale určitě to bylo lepší, než hrát na umělém povrchu. Cítil jsem se dneska dobře. Chtěl jsem se ukázat a trošku zvednout to svoje místo, aby trenéři zase po mém zranění věděli, že tam taky můžu hrát. Tak snad se mi to třeba aspoň trochu povedlo,“ dodal Černák.

Trenér David Horejš hodnotil první zimní přípravu následujícími slovy. „Šli jsme do toho po týdnu přípravy, tréninky byly dost náročné. Jsem moc rád, že jsme to utkání mohli sehrát na přírodní trávě. Jen mě mrzí, že jsme s sebou neměli kompletní kádr, protože nám spousta hráčů onemocněla nebo ještě doléčuje zranění. I proto museli někteří hráči dnes odehrát celé utkání a jsem rád, že se hlavně nikomu nic nestalo. Hlavně ve finální fázi jsme neproměnili spoustu šancí, řešení ve finále máme strašně ukvapené,“ řekl trenér Jablonce.

Jablonec se v Polsku představí znovu, v druhém týdnu mezibloku zimní přípravy poměříme síly ve čtvrtek 15. prosince síly s prvoligovým polským týmem Miedź Legnica.