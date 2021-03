„První poločas jsme byli jasně lepší. Terén nebyl dobrý, přesto jsme lépe kombinovali a dominovali. Soustředili jsme se hlavně na dobrý vstup do druhého poločasu, to se nám ale moc nepovedlo. Slovan vyrovnal, ale pak přišel náš vítězný gól, který to celé zlomil. Po celý zápas to bylo boj,“ přiznal 21letý záložník.

Severočeši mají na třetím místě řadu pronásledovatelů, na dohled ale mají také druhou Spartu. „Určitě jsme spokojeni, chceme se držet co nejvíc nahoře. Do konce zbývá ještě hodně zápasů, každý nemá odehraný stejný počet utkání. Naše pozice chceme udržet až do samotného závěru,“ podotkl Pleštil.

Jablonec se musel vypořádat už s několika herními výpadky. Celá sezona se kvůli koronaviru zastavila, následně se odkládalo kvůli špatnému jabloneckému terénu. Další pauza přišla kvůli karanténě Sparty. Teď je tu reprezentační přestávka, kterou Jablonci vyplní pohárový zápas proti Vlašimi. „Je dobře, že můžeme hrát ostrý zápas. Ty výpadky jsou nepříjemné, pomáhalo tomu i počasí. Bohužel, doba je taková, jaká je. Většina týmů to ale měla podobné. Program je pak nahuštěnější, na druhou stranu je lepší, když hrajete častěji. Má to svoje pro a proti,“ pokrčil rameny.

Prázdné tribuny při sportovních zápasech je dalším projevem doby covidové. Lidé na stadionech prostě chybí. „Když to začalo, bylo to hodně nepříjemné a zvláštní. Připadali jsme si jako při přáteláku. Trvá to už dlouho, vlastně rok. Teď už to ani tolik nevnímáme, člověk si zvykl. Moc si přejeme, aby se fanoušci co nejdříve vrátili, zápasy pak mají úplně jinou atmosféru,“ zdůraznil.

Vyskakovat si nemůžou ani samotní fotbalisté. Jednoduše řečeno, trénink, zápas a pak domů. „Trenér nás nabádá, abychom nechodili moc mezi lidi. Vlastně ani není kam. Chodíme s přítelkyní a pejskem na procházky do přírody. To je tak jediné, co můžeme dělat. Sám se vyhýbám velkým davům,“ přiznal.

Dominik Pleštil je jabloneckým odchovancem, který se prosadil do prvoligového týmu. Je jasným důkazem toho, že vytrvalost se vyplácí. „Ta cesta byla ale hezká, je potřeba dál vytrvat. I když se třeba nedaří. Konkurence v Jablonci je fakt velká, v hlavě to ale musíte mít správně nastavené a ono pak přijde,“ pokýval hlavou.

Za svou dosavadní kariéru vstřelil tři branky. Která byla nejhezčí? V tom má Pleštil jasno. „Vzpomínám si na všechny tři, ale nejvíce na tu první. Byl to neskutečný zážitek a vlastně nejtěžší situace. Stalo se to proti Opavě, byl tam přetažený centr na zadní tyč, trefil jsem to halfvolejem a zapadlo to po zemi k tyči. Ale těch branek mělo být daleko víc,“ pousmál se nadějný jablonecký fotbalista.

Pleštil má stále před sebou hodně fotbalových let. S tím jsou spojené plány, sny a vize. „Ambice? Udržet se v základní sestavě, přidat góly a asistence. Mým největším snem je zahraničí, na něm už od mala pracuji. Lákala by měl Anglie, Španělsko, Francie, nebo Itálie. Prostě nejlepší ligy na světě. To je asi sen každého,“ dodal na závěr.