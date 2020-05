"Pro mě je důležité, aby se už hrálo. Ať si každý říká, co chce, hokej, všechno, ale fotbal je prostě u nás sport číslo jedna. Myslím, že jak se začne fotbal, i když to bude bez diváků, tak odšpuntuje nějakou motivaci pro lidi. Říkal to snad i pan docent Kolář. Bude fotbal a lidi se na něj budou znovu moci dívat v televizi," řekl ČTK jednašedesátiletý Rada.

"To je jako s restauracemi. Lidi, kteří mají rádi pivo, si ho museli brát do pet lahví, to není ono. Teď to otevřeli a můžou sedět aspoň na zahrádkách. Chlapi prostě chtějí pivo a fotbal. Tak to bylo, je a bude. Je to správné, jsme takový národ. Těšíme se na to všichni, bez fotbalu nemůžeme být. Chlapi, kteří chodí do práce, si mají o čem vyprávět. U toho i dají pivo, panáka, kafe, vsadí si a jede to," doplnil s úsměvem Rada.

Jeho svěřenci se v pondělí vrátili do týmového tréninku v kompletním složení, předtím se tři týdny připravovali pouze ve skupinách. "Nabuzenost tam je vidět. Jak jste pohromadě, to je tak vždy. Takže určitě je to příjemné. Hlavně pro hráče, že jsou konečně všichni společně, můžou už spolu komunikovat. Předtím to bylo rozdělené na ty skupinky, které se jen tak míjely," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

"Jestli se hráči dostávají do formy, to poznáte až v zápase. Ti, kteří to mají dané od boha, se do toho dostanou líp. Ti, kteří si to museli vydřít, potřebují delší čas. Když vezmu třeba Tomáše Hübschmana, který hraje profi fotbal nějakých 20 let, tomu hodíte balon a vidíte, že s tím nemá problém. U některých to trvá trošku déle. Ale my tady máme dobré kluky, takže markantní propad tam nevidím," dodal Rada.

Za větší problém považuje fakt, že fotbalisté zatím nemohou využívat vnitřní prostory areálu, hlavně regeneraci. "Pro mě ani není zásadní problém to, že byly skupiny, ale že jsme bez regenerace, bez bazénu, masáží a podobně. Sám když jsem hrál, tak mi masáže dělaly dobře. I když dřív jsme tu regeneraci malinko podceňovali. Dnes, s ohledem na to, jak se trénuje, je asi to nejdůležitější. Hlavně i pro starší hráče. Myslím, že bez regenerace mohou být častější zranění, ať chceme, nebo ne. Při té zátěži, která bude, středa - neděle - středa…," podotkl Rada.

Pokud v Česku schválí úpravu pravidel, kterou povolila FIFA, budou moci trenéři minimálně do konce roku během zápasu využít pět střídání místo dosavadních tří. Aby nedocházelo k prodlevám, budou na změny v sestavě vyhrazena při utkání tři "okna" a přestávka.

"Myslím, že FIFA zareagovala na to, že bude větší počet zápasů namačkaných u sebe, že zátěž bude po téhle dlouhé pauze abnormální. Může to být dobré, když budete potřebovat někde ulevit, rozložit síly. Ti, kteří tolik nenastupují, teď mají větší prostor se tam dostat. Ale zase nevím, zda bych těmi pěti střídáními tu hru nerozboural. Teď už záleží na jednotlivých asociacích, jestli s tím každá souhlasí, protože je to dobrovolné," dodal Rada.