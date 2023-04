V dalším utkání 25. kola FORTUNA:LIGY Jablonec rozhodl o své výhře nad Pardubicemi dvě minuty před koncem! Šťastným střelcem důležitého gólu byl útočník Chramosta. Fotbalisté Jablonce potvrdili roli papírových favoritů a porazili na domácím hřišti 1:0 Pardubice.

Jablonec - Pardubice 1:0 | Foto: fkjablonec.cz

Dlouho to vypadalo, že duel skončí bez branek. Po celý zápas předváděly týmy vyrovnanou hru. Domácí i hosté si vypracovali několik šancí. Až v samotném závěru se ale po Jovovičově centru od rohového praporku prosadil hezkou ranou z voleje Jan Chramosta, jenž vystřelil Severočechům už čtvrté vítězství v řadě.

Svěřenci trenéra Davida Horejše poskočili v tabulce na sedmou pozici. Pardubice naopak klesly na poslední příčku a budou tak muset o body zabojovat až v dalším utkání, kdy doma přivítají Spartu. Na jablonecké Střelnici odešli ze zápasu jako šťastnější domácí, brali tři body a radovali se z gólu Chramosty.

Pardubice neodehrály v Jablonci vůbec špatný zápas. I proto byl nakonec z těsné porážky ze závěru zápasu zklamaný kouč Radoslav Kováč. „Hrálo se na těžkém terénu, ale byly tam zajímavé věci z obou stran. Myslím si, že jsme měli velmi dobrou přechodovou fázi. Jenže na posledních třiceti metrech jsme neměli potřebnou kvalitu. Příležitostí jsme měli dost, ale nedali jsme je. Zákonitě jsme ze standardky zaváhali v poslední minutě a domácí to rozhodli. Byla to obrovská chyba, přišel trest, který teď hrozně bolí. Apeloval jsem na hráče už v poločase. Hráli jsme totiž hrozně komplikovaně, málo střílíme. Bohužel my takového Chramostu nemáme. Chyběla nám kvalita v zakončení. Je to komplikace, dnes nemáme ani bod. Ale v tabulce jsme furt v kontaktu a uděláme vše proto, abychom zůstali v lize,“ konstatoval pardubický lodivod.

Jablonecký kouč David Horejš si čtvrté vítězství v řadě užíval. „Jsem samozřejmě hrozně rád, že jsme výsledkově navázali na předchozí zápasy. Dnes je potřeba ale přiznat, že náš výkon nebyl tak dobrý. Pardubice tu předvedly velmi dobrý výkon. Jsem rád, že jsme to zvládli. První poločase nebyl z naší strany moc dobrý. Nasadili jsme Jovoviće. Pak jsme začali být konečně nebezpeční, hlavně po pravé straně. Soupeř měl ale brejkové situace, furt hrozil. Pardubice mají ve svém středu velmi šikovné hráče. Rozhodla to celé až famózní střela Chramosty. Dnes vyhrál šťastnější tým. Strašně si toho cením. Na podzim jsme takové zápasy nedokázali zlomit, teď se nám to podařilo,“ užíval si kouč Jablonce čtvrtého vítězství v řadě.

FK Jablonec - FK Pardubice 1:0 (0:0)

Karty: 89. Chramosta (JAB) – 47. Vacek (PCE)

Držení míče: 53 % : 47 %.

Střely na branku: 4:5. Střely mimo: 10:5. Rohy: 3:3. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 5:8.

FK Jablonec: Hanuš – Hübschman (C), Považanec (90+2. Štěpánek), D. Souček, Chramosta (90+2. Ikaunieks) – Polidar (74. Černák), Martinec, Šulc, Král – Patrák (46. Jovović), Sejk (90+4. Surzyn).

Náhradníci: Surovčík – Heidenreich, Konda, Akpudje.

Trenér: David Horejš

FK Pardubice: Nita – Hranáč, Icha, Vacek (C), Darmovzal (82. Kapanga) – Krobot (70. Lima) – Chlumecký, Hlavatý, Helešic (77. Pikul), Vlček – Janošek.

Náhradníci: Budinský – S. Šimek, Tischler, Koukola, J. Jeřábek, Rosa, Sychra.

Trenér: Radoslav Kováč



Rozhodčí: Všetečka – Hájek, Mokrusch



Diváci: 1637