Jak na vás, tak na Matouškovi bylo vidět, že jste na hřiště doslova vlétli a hráli jste s obrovskou chutí.

Snad ani jinak nešlo. Přišli jsme tam za stavu 0:2, takže jsme chtěli hrát všechno dopředu a jsme ofenzivní hráči, takže to muselo bejt znát. Myslím, že se to povedlo. Strhli jsme i lidi a škoda jen, že jsme nedali třetí gól. Sahali jsme po vítězství.

David Liška po zápase říkal, že takový gól už asi pět roků nedáte.

A tak David, ten toho napovídá…., (smál se). Bylo to takové instinktivní zakončení. Dostal jsem to tam a nemohl jsem nic jiného dělat, než nastavit nohu a zapadlo to krásně k tyči.

Ten gól byl krásný, skoro dá se říct takový „vyčůraný“.

Já říkám, že hezký góly nedávám. Ale teď jsem dal naposledy docela hezkej v Opavě a tenhle byl taky pěknej. Třeba se začíná blýskat na lepší časy.

V poslední době máte střeleckou fazónu. Říkal vám před zápasem trenér, že by si mohl v průběhu naskočit?

Bavili jsme se s trenérem, že zvažoval hru na dva útočníky, ale řekl mi, že to proti Spartě klasicky zkusí na toho jednoho. Pak mě a Honzovi Matouškovi asi patnáct minut před poločasem řekl, abychom se šli rozcvičit a po půlce nás tam dal.

Vstřelený gól je asi vaší motivací pro další utkání.

No tak ty moje minuty už trošku naskakujou a nějaké góly dávám. Ale k dalšímu zápasu se nijak neupínám a jsem rád za to, jak to dneska nakonec dopadlo.

V závěru jste dali gól, který nebyl uznaný. Jak jste viděl tu situaci vy?

Abych řekl pravdu, tak jsem to moc neviděl. Byl jsem tam v souboji. Pak jsem se jen otočil a balon šel do brány. Bohužel tam asi rozhodčí našel nějakej faul a neuznal ho.

Trenér Rada zápas hodně prožíval. Vnímal jste to?

Ono to není na hřišti ani nijak znát. V první půli jsem byl na lavičce, takže jsem to všechno viděl. Ale on se tak chová vždycky a u něho to není nic neobvyklého.

V 17. minutě jste prohrávali už 0:2 a dokázali jste, že i z tohoto nepříznivého stavu se dá nakonec vyhrát nebo remizovat.

Ten začátek byl z naší strany hroznej. Chyběl nám pohyb a odvaha hrát dopředu. Do druhé půle naštěstí naskočil jinej tým a nakonec jsme to zremizovali.

Věříte, že příště budete hrát na dva útočníky a že tam naskočíte od začátku?

Já nevím. Jedeme na Slovácko, kde to bude těžký a záleží na trenérovi, jak se rozhodne a jakou taktiku zvolí.