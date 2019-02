"V prvním poločase nám chyběl větší pohyb. Dali jsme gól vypadalo to dobře, jenomže jsme neproměnili šance. Jsem zklamaný. Zbytečný gól na konci, měli jsme čas se standardku připravit. Remíza je pro nás ztrátou,“ povzdechl si jablonecký trenér Petr Rada.

„Ve druhém poločase byly v naší hře nepřesnosti. Dali jsme si vlastní gól, byla to pro nás rána do vazu. Přežili jsme pak šance domácích a začali se zvedat. Střídající hráči naši hru oživili. Zaslouženě jsme vyrovnali. Hráči nechali na hřišti všechno, a za to byli odměněni," řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Domácí po výhře 2:1 v Olomouci nastoupili v roli favorita a už v 16. mnutě je dostal pohotovou střelou do vedení krajní záložník Vatajelu. Hosté srovnali krok v 25. minutě, kdy se prisadil Janetzký, tedy kmenový hráč jabloneckého týmu, jenž v Opavě hostuje.

Po jedné brance na obou stranách padlo i po přestávce. Jablonec dostal do vedení v 55. minutě ukázkovým vlastním gólem Žídek, avšak poslední slovo měl už zmiňovaný Smola.

Jablonec, který nevyzrál na opavského nováčka ani podruhé v sezoně (v prvním duelu podlehl 0:2), nasadil do hry uzdraveného špílmachra Trávníka, na hrot trenér Petr Rada nasadil Doležala s Chramostou. V záloze naopak chyběl kapitán Hübschman a vykartovaný Považanec.

FORTUNA:LIGA, 21. KOLO:

Jablonec - Opava 2:2 (1:1)

Branky: 16. Vatajelu, 55. Žídek (vla.) – 25. Janetzký, 86. Smola. Rozhodčí: Machálek – Pelikán, Vlasjuk. ŽK: Hovorka – Janetzký, Řezníček, Šrom. Diváků: 2 585.

Jablonec: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Jovović (73. R. Acosta), Trávník, V. Kubista, Vatajelu – Doležal, Chramosta (63. D. Ikaunieks).

Opava: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Zavadil, Jan Řezníček (61. Manzia) – Jurečka (61. Juřena), Janetzký, Zapalač (75. Stáňa) – Smola.