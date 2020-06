Jak byste zhodnotil porážku s Libercem?

Zápas jsme nezvládli, prohráli jsme, což je pro nás velmi nepříjemné v současné situaci, kdy jsme dostali pět gólů na Slavii. Do sestavy se vrátili hráči, kteří proti Slavii nemohli hrát z různých důvodů. V prvním poločase nebylo moc šancí. Soupeř měl jednu situaci, při které mu ale rozhodčí odpískal hru rukou. Ze začátku jsme byli aktivnější, ale neměli jsme žádnou velkou šanci. Liberec čekal na brejk, což jsou věci, které má zmáknuté.

Jaký byl z vašeho pohledu druhý poločas?

Hráče jsem upozorňoval, že pokud se naskytne šance, tak bychom ji měli proměnit, protože v tomto utkání mohl rozhodnout jeden gól. My jsme se dostali do příležitosti, kterou však Matouškovi gólman chytil. Liberec měl víc možností, tu největší Kuchtovi zmařil Vlasta. V 80. minutě jsme byli potrestáni gólem, který nepochopím, protože jsme se dívali na Malinského na videu a byla to totožná situace jako v Budějovicích, kdy navede míč do středu a trefí na zadní tyč. V závěru nebyla z naší strany vůle po vítězství taková, jakou bych si představoval.

Nebyli podle vás hráči, kteří se vrátili do sestavy, trochu nerozehraní?

Měli malou pauzu, protože se hraje středa – neděle nebo sobota – úterý. Naopak jsem čekal, že hráči, kteří hráli na Slavii, by měli být živější. Nakonec se to neprojevilo. Pro mě je tohle zklamání. Hráči se zkušenostmi do toho musí dát víc.

Do konce základní části se Jablonec utká s Teplicemi, Karvinou a Bohemians Praha 1905. V každém utkání bude favoritem a svoji pozici by měl potvrdit.