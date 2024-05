V posledním utkání před vlastními fanoušky přivítali Jablonečtí na svém hřišti celek Zlína. Zatímco domácí borci měli již účast v dalším ročníku nejvyšší soutěže jistou, celek hostí na tom byl podstatně hůř. Od přímého sestupu ho totiž mohlo zachránit pouze vítězství a zisk tří bodů. Ale to se hostům nepovedlo. Domácí si za výsledek 1:0 připsali tři body.

Jablonec - Zlín | Foto: fkjablonec.cz

Zlínští od začátku chopili iniciativy a již v deváté minutě si vypracovali gólovou šanci. Kolmá přihrávka do pokutového území našla Janetzkého, jenže ten z výborné pozice slabou střelou domácího brankáře nepřekonal. A to bylo na dlouhou dobu vše, co se týká „gólovek„ Zlín byl sice častěji na balonu, hrálo se více na domácí polovině, jenže to, co scházelo, byla střelba na branku. To platilo i pro domácí.

Oba týmy také špatně kombinovaly, hrálo se více na nákopy než na přesnou kombinaci po zemi. A tak, když se zdálo, že poločas bude bezbrankový, přišel pro hosty smrtící úder. V již nastaveném čase první půle se po centru z pravého křídla dostal ve skrumáži balon ke Krulichovi a ten jej doslova „dotlačil“ do soupeřovy branky. Vedení domácích mohlo trvat pouze minutu, když z dobré pozice hlavičkoval Slončík, míč ale šel mimo.

Obraz hry se po nástupu do druhé poloviny příliš nezměnil, s přibývajícím časem ale jako by elán hostí ubýval. K balonu se častěji dostávali domácí, ale akcím chyběla koncovka. Šance Zlína mohl v 56. minutě oživit Žák, který šel sám na domácího gólmana Fendricha. Ten jej však vychytal a skóre se nezměnilo. Podobně dopadla o deset minut později šance Ikugara. A to bylo, co se týká gólových příležitostí, do konce utkání všechno.

Na hřišti přibylo více nečistých zákroků, něco málo simulování a polehávání hráčů obou týmů, a tak se o vzruch aspoň postarala skupina domácích fandů s pyrotechnikou, po které zbyl na tribuně hustý kouř.

Zlín se v samém závěru snažil ještě něco vytvořit, to se mu však nepodařilo, a tak pro ně závěrečný hvizd rozhodčího znamenal loučení s nejvyšší soutěží.

Fanoušci odpustili. Liga je v Jablonci zachráněná

Poslední zápas sezony hodnotil za domácí asistent trenéra Tomáš Čížek, neboť hlavní kouč Radoslav Látal chyběl na lavičce kvůli karetnímu trestu. „Musím pochválit celý mančaft za to, jak k tomu přistoupil. Bylo tu hodně spekulací, že netrénujeme a podobně. Ale my jsme to zvládli důstojně. V zápase bylo hodně soubojových věcí. My jsme z jedné šance gól dali a zápas tak zvládli. Zvládla to i celá obrana a vše korunoval krásnými zásahy brankář Fendrich. Je to těžké. Je to nemilé pro každý tým, který sestoupí. Bohužel, někoho to postihnout muselo. Osobně mám ve Zlíně spoustu kamarádů a známých,“ dodal Čížek.

Jablonecký kouč se ohlédl za jabloneckou jarní částí ligy. „Bylo to jak na horské dráze. Začátek jara nebyl úplně špatný. Byla tam vzestupná tendence, výborné zápasy na Slavii, v Liberci nebo s Českými Budějovicemi. Jenže najednou přišel pád dolů. Určitě to jaro ovlivnily i zranění, protože se nám prakticky furt měnila sestava.“

Jaký bude posezónní program našich fotbalistů? „Kluci teď dostanou zaslouženou dovolenou. Znovu se sejdeme 17. června a rozjedeme to zase naplno,“ zakončil hodnocení sezony Tomáš Čížek.

Někteří členové hostující výpravy se neubránili po sestupu svého týmu slzám. Do řeči po zápase příliš nebylo ani jejich hlavnímu kouči Bronislavovi Červenkovi. „Nevím, co bych měl dnes hodnotit. Prohráli jsme 0:1 zaslouženě, protože nejsme schopni dát gól. Proto jsme spadli z ligy. Někteří brečí, a to vystihuje naši situaci. Někteří si musí uvědomit, že to podělali. Někdo se z toho dostane za týden někdo třeba za měsíc. Ale zlínský fotbal se z toho bude dostávat déle. Je to naše obrovské zklamání a naše selhání,“ pravil tiše kouč Zlína. Hlavní příčinu sestupu ale neviděl v posledním zápase na jablonecké Střelnici. „Dnes to byl zápas o vše a my jsme ho nezvládli. Bylo to hop nebo trop. Problém ale nastal někde šest zápasů zpětně v našem utkání s Pardubicemi. Jakoby jsme tam přestali mít pokoru, asi tam jsme to urazili a přestalo se nám dařit. V některých zápasech jsme nebyli horším týmem, ale nejsme schopni tam nic dotlačit,“ smutně konstatoval zlínský kouč.

FK Jablonec : FC Zlín 1 : 0 (1 : 0)

Branky: 45+2. Krulich (Kratochvíl)

FK Jablonec: Fendrich – F. Souček, Tekijaški (80. Štěpánek), Hurtado – Kanakimana (46. Čanturišvili), Kratochvíl (C), Náprstek (70. Alégué), Nebyla, D. Souček (80. Hübschman) – Polidar, Krulich (60. Hollý).

FC Zlín: S. Dostál – Cedidla, Černín, Didiba, Bartošák – Bužek, Janetzký (46. Ikugar) – Vukadinović (74. Simerský), Tkáč (43. Slončík), Fantiš (C) (68. Načkebia) – F. Žák (74. Reiter).