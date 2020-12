Libor Holík si po vítězném derby zasloužené volno užíval. „Já jsem odpočíval. Byl to pro mne pěkný zážitek, kluci mi řekli, že se v Liberci vyhrálo podruhé.



Patrik Haitl, i když nebyl v nominaci, potvrdil, že výhra byla opravdu důležitá. „Určitě jsem to hodně s klukama prožíval. I když jen u televize. Pro nás, Jablonečáky, je to něco jako derby Sparta – Slavie. Je super, že jsme v Liberci vyhráli. A pak měl tým zasloužený volný víkend, což bylo taky dobré.“

Jablonečtí obránci se shodli na tom, že po duelu se sousedním Libercem byl trenér Rada určitě daleko víc spokojený, než po utkání proti Brnu. Kouč jim opravdu výživně, jak potvrdili, promluvil do duše. Upozornil je na to, co v utkání chybělo, co tam být mělo a co ne. Dojmů z nepovedeného zápasu byl plný a hráči potvrdili, byť už s úsměvem, že to na něm bylo vidět a také samozřejmě slyšet. Ale pak už se všichni soustředili na Liberec.

Patrik Haitl i Libor Holík se shodli, že derby bylo náročné jak fyzicky, tak psychicky. „Souboje, i tvrdší, k derby patří. Měli jsme všechny odražené míče. A naši střeďáci to sbírali. A z toho pak plynula naše hra. Až do sedmdesáté minuty měl zápas kvalitu, pak už to asi tak fotbalové nebylo, ale tři body jsme vybojovali. A o to šlo,“ shodli se oba hráči.



MÁ DOBROU BILANCI

Patrik Haitl už má na svém kontě několik derby, jak s mládežnických soutěží, tak ve III. lize. Vidí v nich nějaký rozdíl? „Každé derby je zpestřením sezóny. Vzpomínám na jeden z mých prvních zápasů za Jablonec. To bylo také derby. A taky si vzpomínám na derby, které jsme s Libercem hráli doma a otočili jsme ho, v 89. minutě jsme dali na 3:2. Já nemám s Libercem špatnou bilanci, ať v mládežnickém nebo v B týmu,“ řekl Haitl.



VYBOJOVALI JSME EURO

Libor Holík má za sebou zase úspěšnou kvalifikaci o Evropský pohár do 21 let. Jak to bylo náročné? „Bylo. Pořád visel otazník, jestli odletíme, jestli všichni projdeme testy.

Do posledního zápasu s Řeckem jsme šli s tím, že musíme vyhrát. A myslím, že to bylo vidět. Na předzápasovém tréninku jsme se trochu smáli, na jakém hřišti jsme hráli kvalifikaci o Euro. To byla trochu ostuda. Ale asi to tak muselo, díky koroně být. Ale vyšlo nám to a je super, že jdeme z prvního místa. Řeky jsme do ničeho nepustili. Dali jsme jim 2:0. A vybojovali jsme postup.“



ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY

K fotbalu to patří. Každý hráč zažije momenty slávy i tvrdý pád. Libor Holík označil za svůj největší úspěch Euro 19 na mezinárodní úrovni a postup s jednadvacítkou na Euro. Za neúspěch, ale klubový, považuje nevydařené utkání v předkole evropské ligy. Patrik Haitl: „Úspěch byl ligový start za Jablonec a vítězství s B týmem ve III. lize, protože nám nikdo moc nevěřil. A neúspěch? Možná rok s juniorkou, když byly hodně špatné výsledky? A co by dělali, kdyby nehráli fotbal? „Líbilo by se mi prodávat auta, uvedl Patrik. A na co se jednou chystá Libor Holík? „Líbilo by se mi být pilotem stíhačky.“