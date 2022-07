"Co se týče hry, tak v první půli jsme hráli hodně dobře, bohužel dobré situace nedokážeme lépe vyřešit. Měli jsme tam dvě jasné gólové příležitosti. Soupeř první naši chybu hned dokáže potrestat, protože kvalita hráčů je na vysoké úrovni. Je to trochu frustrující, góly si prakticky dáváme sami. Italové tím ten zápas dá se říct zlomili. My jsme nedokázali udržet tempo a kvalitu hry, tak jako v první půli,“ řekl k zápasu jablonecký lodivod.

Horejšího tým ukončí italské soustředění v pátek navečer, kdy se podle oficiálního klubového webu vydá zpět do Jablonce. „Nezvládli jsme to tu výsledkově, ale kvalita týmů tady v Itálii byla opravdu hodně velká. Věřím, že nás to na novou sezonu připravilo. Důležité teď bude, abychom si z toho vzali pozitivní věci a ukázali si další věci, které potřebujeme ještě zlepšit. Jinak si zdejší soustředění musíme jen pochvalovat, tréninkové podmínky a vše kolem tady bylo hodně dobré,“ pochvaloval si Horejš.

Základní sestava pro úvodní ligový zápas se novému kouči už rýsuje. „Z devadesáti procent už mám jasno. Bohužel nám dneska dva hráči vypadli, nemohli nastoupit pro zdravotní problémy. Museli jsme to pozměnit, ale zase nám to něco ukázalo, jaké máme další možnosti. Výsledkově jsme přípravu nezvládli, ale já věřím, že liga bude úplně něco jiného a tam to zvládneme,“ zakončil pro web klubu hodnocení generálky a italského soustřední trenér Horejš.

Fotbalová příprava:

AC Spezia Calcio – FK Jablonec 3:0 (0:0)

Branky: 56. Verde, 65. Nzola, 81. Antiste

Sestava FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Heidenreich, Krob – Považanec – Šulc (60. Kadlec), Kratochvíl (55. Černák), Houska, Polidar (67. Smejkal) – Sejk (60. Ikaunieks).