Prvním soupeřem jabloneckých fotbalistů ve skupině o udržení ve FORTUNA:LIZE byl celek Karviné. Mezi oběma celky byl rozdíl pěti bodů ve prospěch domácího Jablonce. I přesto ale bylo nutné v tomto zápase bodovat naplno.

Jablonec - Karviná | Foto: Deník/Dagmar Březinová

S cílem vyhrát a odvézt si ze Střelnice tři body přijela do Jablonce Karviná. A stejný cíl, plný bodový zisk, měli i domácí. A od první minuty se tak na hřišti více bojovalo, než aby byl k vidění pohledný fotbal. Oběma týmům chyběla přesná rozehrávka, rychlá kombinace směrem dopředu a s tím byla spojená i chabá koncovka. Domácí celek sice měl v úvodu více iniciativy, vše ale končilo před šestnáctkou a pokud akci zakončila střela, tak hodně nepřesná. Karviná se dopředu dostávala dlouhými nákopy, přesněji řečeno spíše odkopy. A nakonec to byla ona, kdo šel do vedení, když vysoký centrovaný balon si do vlastní sítě srazil Hurtado.

Fanoušci slovo dodrželi. Hráči ne. Jeden bod nestačí

Nadšení hrstky karvinských fandů a střídačky však mělo jepíčí život. Hned po rozehrání přišel dlouhý centr a nabíhající Tschanturishvili srovnal stav na 1 : 1. A to byl také stav prvního poločasu. V úvodu druhé půle se zdálo, že více na balonu jsou hosté, k výraznějším šancím se nedostávali. Hra se vyrovnala, fotbalové krásy ale nepřibylo, spíše urputného boje i řadou nečistých zákroků. Vyrovnaný stav pak platil až do 60. minuty . To z přímého kopu z pravé strany překvapil domácího brankáře Fleišman a Karviná šla do vedení. S přibývajícími minutami přibývalo i nervozity, začínala se projevovat i nespokojenost v řadách domácích fanoušků. Jenže pak přišel hektický závěr jabloneckého týmu a vše bylo odpuštěno!

Nováčci vyhráli Zaměstnaneckou ligu v Brodě. Makali a brali zlato

Nejprve v 89. minutě po centru Polidara poslal hlavou ze skrumáže do sítě Martinec bylo srovnáno. To ale nebylo vše! Když už se zdálo, že se týmy rozejdou s remízou, zahrávali domácí v šesté minutě nastavení rohový kop a střídající Náprstek se před brankou zorientoval nejlépe a poslal míč za záda karvinského gólmana. Zajistil tak domácím vítězství doslova v posledních vteřinách zápasu a dokonal tak obrat, ve který už skoro nikdo na stadionu nevěřil. Na řadu tak přišla oslava s fanoušky. A Karviná odjela z Jablonce zklamaná a bez bodů.

FK Jablonec : MFK Karviná 3 : 2 (1 : 1)

Branky: 37. Tschanturishvili ,89. Martinec , 90+6. Náprstek – 36. Hurtado (vlastní), 60. Fleišman



Dvě standardní situace v závěru zápasu rozhodly o veledůležitých třech bodech pro Jablonec. Jak dramatický zápas a rozuzlení skousli oba trenéři?

Asistent trenéra MFK Karviná Marek Bielan těžko kousal infarktový závěr zápasu. „Těžko se mi to hodnotí. Byl to vyrovnaný zápas. Kombinačně jsme na tom byli stejně jako Jablonec. Z jedné standardky jsme dali gól. Ale mrzí mě, že hned inkasujeme, přestože víme, jak to Jablonec zahrává. Domácí z toho brzy srovnali na 1:1. Nás to ale nepoložilo, naši kluci mají sílu. Komplikace pro nás přišla se zraněním brankáře Holce, píchlo ho vzadu ve stehně a musel střídat. O poločase jsme si řekli, že to dáme víc na zem a přehrajeme domácí středem hřiště. Dali jsme opět vedoucí gól, Fleišman to trefil krásně. Jablonec nic neměl, jen nakopával balony. Nevzpomínám si, že by si domácí něco nebezpečného vytvořili. My jsme měli i další akce, ale nic jsme nedotáhli do zdárného konce. Na konci přišli do hry čerství hráči. Chvíli před koncem přišla standardka, po faulu, který nebyl a Martinec z toho vyrovnal na 2:2. Mohli jsme to dohrát někde u rohového praporku. Jenže domácí z brejku v závěru chtěli penaltu, ale to jsme stačili ještě zahrát na roh a z něj jsme dostali rozhodující gól. Je to těžké. Ale máme zkušené hráče, věřím, že se ani z tohohle nepoložíme. Budeme bojovat dál až do posledního kola,“ slíbil trenér Karviné.

Jablonecký kouč Radoslav Látal zažíval opačně emoce, proti minulému týdnu, kdy jeho tým ztratil body v samém závěru. „Teď se nám to otočilo. Fotbal je v tomhle krásný, minule nám sebral, dneska nám dal,“ usmál se kouč Jablonce a pokračoval. „Měli jsme celkem dobrý vstup a nějaké pološance. Soupeř byl ale dobře připravený, soubojový a důrazný. Dostali jsme vlastní gól po rohu. Ale hned jsme vyrovnali, navíc po věci, kterou jsme v týdnu hodně trénovali. To bylo perfektně provedené. Druhý poločas byl nemastný, neslaný a hodně to ovlivnil gól Fleišmana. Nehráli jsme dobře. Byl to úplně jiný zápas než s Boleslaví. Soupeř se rval. Čas ubíhal a my jsme byli šťastní za vyrovnávající branku. Nakonec bum a spadlo to tam na 3:2. Musím mužstvo pochválit, že se nesložilo. Jsou to pro nás strašně důležité tři body. Dál to bude o psychice. Máme nějaký bodový polštář, je to o hlavě. Na záchranu by mělo stačit 35 bodů,“ uvedl Látal.

Utkání rozhodl ofenzivně laděný střídající Náprstek. „Matěj má smůlu. Měl výborné obě přípravy, ale vždy když má dostat šanci, má nějaký výpadek. Přijde nemoc nebo zranění a není k dispozici,“ řekl na adresu střelce rozhodující branky Látal a doplnil zdravotní stav dalších hráčů. „Dnes jsme nemohli využít naplno Martince, v noci měl horečku a zimnici. S žaludečními problémy jsme nechtěli moc riskovat, když se necítil. Nakonec jsme ho tam dali už o poločase on nám to vrátil. Chramosta má berle, tam to nevypadá dobře. U zraněného Hurtada je možné, že to bude jen naražené,“ řekl k aktuálnímu stavu zraněných Látal po vítězném zápase s Karvinou.