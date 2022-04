A Jablonečtí měli také první šanci, když po centru Pilaře se dostal míč až k Silnému, jeho střela ale našla pouze připraveného gólmana Pardubic. Na další vzrušení si přítomní fandové museli počkat až do dvacáté minuty, kdy zahrával trestný kop jablonecký Surzyn a Pardubice zachránil jen vynikající zákrok brankáře Markoviče.

To už neplatilo ve 36. minutě, když Malinský obešel obránce a následně i brankáře a poslal Jablonec do vedení. O pár minut později mohlo být srovnáno, hlavičku Čiháka však zastavilo břevno jablonecké branky. Do kabin se tak šlo v poločase za jednobrankového vedení hostů.

Hned v nástupu do druhé části hry ale domácí Pardubice srovnaly stav zápasu, když přesně k tyči hlavičkoval Hufa a brankář hostí Hanuš byl krátký. Úvod druhé půle patřil domácím, jablonecké zlobil hlavně brazilec Cadu v dresu Pardubic, autor centru na vyrovnávací branku. Pardubičtí měli další příležitost v šestašedesáté minutě zápasu, když opět výborně hlavičkoval Hufa, fantasticky ale jeho pokus kryl jablonecký brankář Hanuš.

S jakými plány vstupují do jarních soutěží? O víkendu se hrají první mistráky

S blížícím se závěrem přišlo na hřiště i více nervozity a nečistých zákroků. A s nimi také, hlavně na straně domácích, několik žlutých karet. Oba trenéři sáhli také k několika střídáním ve svých týmech, zvrátit ale stav utkání na svoji stranu se ani jednomu nepodařilo. Jablonec si tak veze z Prahy jeden bod za remízu 1 : 1, i když podle vývoje zápasu v prvním poločase to vypadalo na možný zisk tří bodů. Druhý poločas však očekávání nepotvrdil.

FK Pardubice : FK Jablonec 1 : 1 ( 0 : 1 )

Branky: 49. Huf (Cadu) – 36. Malínský

Karty: 18. F. Čihák (PCE), 75. Vacek (PCE), 80. Cadu (PCE), 82. Huf (PCE) – 86. Malínský (JAB)

FK Pardubice: Markovič – D. Kostka, F. Čihák, Hranáč, Cadu – Jeřábek (C) – Tischler (46. Patrák), Vacek, Solil, Jakub Rezek (83. L. Matějka) – P. Černý (45+1. Huf).

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, V. Kubista, Zelený – Hübschman (C) – Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař (74. Černák) – Silný (85. Považanec).

Rozhodčí: Zelinka – Mokrusch, Bureš