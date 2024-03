Před nedělním duelem říká trenér jabloneckého týmu Radoslav Látal: „Přijede sem velká kvalita. Na jaře si myslím, že jeden z týmů s nejlepší formou. Ve čtvrtek je čeká ještě důležitý zápas v Evropské konferenční lize, ale to měli před Spartou taky. Dokázali se s tím vypořádat po fyzické stránce velmi dobře. Na to se vůbec nedíváme, mají kádr takový, že se s tím srovnají a nebereme ohled na tom, že by měli něco v nohách."

Utkání 25. kola FORTUNA:LIGY se odehraje v neděli 17. března od 15 hodin na stadionu Střelnice. S ohledem na poslední výkony a výsledky Jablonce, důležitost zápasu a kvalitu soupeře, by se dal očekávat velký zájem o zápas ze strany fanoušků. Situace je však zatím spíše klidná. „Na pohárový zápas proti Plzni, který byl nakonec odložen kvůli mlze, to vypadalo na velmi dobrou návštěvu. Teď po výhře na Slovácku a dosavadních výkonech týmu by si tým zasloužil bouřlivou kulisu, která by mohla být důležitým faktorem v náročném zápase. Nicméně zájem o vstupenky je zatím standardní, tedy nedá se čekat v tuto chvíli vyprodaný stadion,“ komentuje aktuální situaci ohledně vstupenek mluvčí klubu Martin Bergman. „Počasí začíná být s ohledem na termín a jablonecké poměry již znatelně lepší a neumím si představit jinou lepší zábavu na neděli, než jít na Střelnici podpořit naše hráče. Podporu cítí, potřebují fanoušky na stadionu, aby se mohli o jejich podporu opřít a bojovat o co nejlepší výsledek,“ dodává Bergman.

Také trenér Jablonce Radoslav Látal si uvědomuje nejen důležitost a náročnost nedělního zápasu, ale také přínos fanoušků na tribunách.

„Přijede k nám Plzeň a určitě bychom podporu potřebovali. Kvalita v jejich mužstvu je, umí hrát, hrají těžké zápasy v evropských pohárech, jsou ostřílení a my budeme potřebovat mít naše fanoušky v zádech. Byl bych rád, kdyby nás přišli podpořit, protože nás čeká velice těžký zápas. Chceme se o to porvat a s podporou za zády by nám to pomohlo,“ říká jablonecký trenér, který s Jabloncem zažil v sezóně již několik vyprodaných zápasů na hřištích soupeře. Chtěl bych naše fanoušky pozvat, aby přišli na stadion, přijede kvalitní mužstvo a dá se v neděli čekat zajímavý zápas. Počasí se už taky umoudřilo, tak bych chtěl fanoušky poprosit, aby nám s tím pomohli. Budeme se rvát o co nejlepší výsledek,“ burcuje před nedělní jablonecké publikum Radoslav Látal.

Vstupenky budou v prodeji jak v den zápasu, tak jsou v prodeji také v předprodeji na internetu. Veškeré důležité informace jsou k nalezení na klubovém webu www.fkjablonec.cz.

Po utkání s Plzní začne první letošní reprezentační přestávka. V té době z Jablonce odcestuje podle prvních zpráv také několik hráčů na své reprezentační srazy, ale pro celkovou pohodu v týmu a tréninkový proces bude důležité, aby Jablonec závěrečný zápas před pauzou doma úspěšně zvládl.

Tým bude potřebovat dobře potrénovat před dalším nabitým programem, ale poslední zápas před pauzou má také vliv na celkovou pohodu v týmu. „Určitě to hraje roli. Máme teď pár zraněných, takže nám pauza přijde vhod. Pak nás po pauze čeká série dalších těžkých zápasů včetně vložného MOL Cupu. Budeme v pauze více dbát na regeneraci, ať si mužstvo trochu oddychne. Někteří kluci nám odjedou na nároďáky, takže tu taky nebudou. Ale když vyhrajete zápas nebo se posunete v tabulce výš, tak to cítíme i teď po Slovácku. Atmosféra po úspěšném zápase je jiná. Jinak se trénuje, jinak se připravujete na zápas, kabina je celkově jiná. Je to velký rozdíl, jestli se vyhraje nebo, ale jak říkám, čeká nás těžký zápas proti Plzni a my budeme muset podat takový výkon a takovou hru, aby nám to stačilo na dobrý výsledek,“ vysvětluje jablonecký trenér Látal.

Fanoušci, udělejte si čas v neděli a přijďte podpořit jablonecké fotbalisty v utkání 25. kola první ligy. Zápas FK Jablonec – FC Viktoria Plzeň se odehraje 17. března od 15 hodin na Střelnici.