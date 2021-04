Další utkání FORTUNA:LIGY skončilo na jablonecké Střelnici vítězstvím svěřenců jabloneckého trenéra Petra Rady.

FK Jablonec - Zlín 3:1 (0:0)

Kde viděl příčiny dnešní porážky kouč Moravanů Bohumil Páník? „My jsme hráli dobře především v prvním poločase. Měli jsme tam vyloženou šanci Janoškem, jenže jsme jí neproměnili. Náš vstup do druhého poločasu, to byla hrůza. Prospali jsme tam pět minut, kdy nám domácí dali dvě branky. První gól Jablonce byl šťastný, náš hráč tam má zodpovídat za Kubistu. Než se naše mužstvo srovnalo s první brankou, přišel druhý gól a tím to utkání bylo prakticky rozhodnuté. Třetím golem nás domácí dorazili. Nedostali jsme se do hry a do snížení. O naší porážce rozhodl především špatný vstup do druhého poločasu,“ shrnul zápas zlínský lodivod.

To kouč Jablonce Petr Rada byl po zápase velmi dobře naladěný. „Vyhráli jsme a zápas se mi hodnotí dobře. První půle byla bojovná, nikdo nechtěl udělat chybu. Měli jsme šance, i Zlín byl hodně aktivní směrem dopředu, ale některé své šance nedotáhl. Bylo to o tom, kdo udělá chybu. Nabádal jsem o poločase své hráče, abychom byli aktivní, že může rozhodnout jedna chyba. Měli jsme totiž spoustu zápasů, kdy jsme neměli dobrý vstup do druhého poločasu. Teď jsme do toho vstoupili dobře a v krátkém sledu jsme šli do dvoubrankového vedení. Byly tam další šance, sami na bránu šli ještě Pleštil a Schranz. Dali jsme třetí gól, jen mě mrzí ta inkasovaná branka, byla totiž úplně zbytečná. Chtěli jsme to dohrát s čistým koncem. Ale Zlín si za aktivitu asi tu branku i zasloužil. Je to škoda, když už to hráči odmakají a oddřou a nakonec inkasují, někdy prostě stačí malý důraz a najednou je to 3:1. Ale celkově jsme spokojeni, vyhráli jsme a jsou to pro nás tři důležité body,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér Jablonce.

Našeho kouče dál trápí stav hrací plochy. „Naše hřiště to je velké mínus, ale trávníkáři opět udělali maximum, jenže tu sezonu už dohrajeme na tomhle. Nemůžeme kombinovat, ale tak je situace daná a my se s tím musíme vypořádat. Když vidíte třeba Arsenal, pak vidíte co se stalo u penalty v Teplicích a my tu říkáme, jak to hrajou? Ono to totiž ani někdy nejde, si na takovém povrchu pořádně přihrát. Ono když vám v Anglii přijede balon jak na podnose, to se to hraje. U nás je to velký hendikep, dnes jste viděli, jak to odskakuje od nohy. Je to smutné, že máme takové hřiště. Vím, že máme jiné klima než jinde. Hráči to někdy prostě musí ubojovat. Třeba v domácím zápase se Slováckem jsme dojeli na hřiště,“ vrátil se ke stavu hrací plochy na Střelnici trenér.

Zkušeného lodivoda ale trápí kromě domácího trávníku i zdravotní stav hráčů. I proti Zlínu musel pozměnit složení obranných řad. „Uvidíme jaký bude stav dál, čekáme na Holíka, Martince a další hráče. Zdravotně na tom nebyli nejlépe ani Kratochvíl a Štěpánek. Musíme si vytvořit i další varianty. Musíme tyhle zdravotní problémy nějak překousat,“ velí kouč. Další zápas jeho svěřence čeká opět ve středu na Střelnici, kdy se dohraje ligové utkání se Spartou.