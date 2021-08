Jablonec n. N. - Počínání svých spoluhráčů sledoval v Teplicích z branky gólman Jan Hanuš. Jablonecký tým brzy prohrával a nedokázal se prosadit proti houževnaté hře Teplic.

gólman Hanuš FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Po derby jim Na Stínadlech do řeči nebylo. Jablonečtí fotbalisté podlehli domácím sklářům 0:1 a domů se vraceli bez bodového zisku. "Gól přišel brzo a byl zase zbytečnÝ. Ovlivnilo to pak to utkání, protože Teplice pak zalezly a už to bylo pak prakticky celý zápas takové dobývání. Bohužel, my jsme nedokázali využít ty šance a dotáhnout to do nějakého lepšího konce. Nějaké šance a náznaky tam byly, ale bohužel toho nebylo tolik, abychom něco proměnili a odvezli si alespoň bod," řekl jablonecký gólman Jan Hanuš.