Jak jste viděl průběh utkání?

Slávii jsme nabídli defacto všechny tři góly, místo toho, abychom míč podrželi, tak se našimi chybami dostaneme pod tlak a Slavia to dokázala potrestat. Bohužel za stavu 1:0 jsem z rohu dal jen břevno, možná kdyby to spadlo do branky, že by ten zápas byl ještě jinačí. Po herní stránce by ale asi Slavia víc držela balon, což ukázala i v dalších dějství. Slavia dokáže podržet balon, udělat si prostor pro kombinaci. Stanciu i Provod hráli výborně, na kraji k tomu mají motorky. Bach, Olyianka, Sima se Zbořilem to tam podporují a pořád to přečíslují. Po ztrátě se to hned snaží vypresovat a my s tím měli problémy. Slavia ukázala kvalitu a tam kde je, je právem, těžko jí asi někdo porazí.

Nějaké brejkové situace jste tam měli, ale nevyřešili jste je dobře.

Vybavuji si jednu z nich, když to tam v druhém poločase Plešťa (Pleštil) dobře zatáhl a dával na přední tyč, škoda, že to šlo trochu za mě, mohl to tam zavírat Jovo do prázdné brány. Takové situace musíte na Slavii proměnit, jestli chcete myslet na úspěch. Prohráli jsme, ale nesmíme si z toho nic dělat. Čeká nás Slovácko, věřím, že vyhrajeme a zase pronásledovatelům odskočíme.

Slavia je po dnešku odskočená na prvním místě už o dvanáct bodů.

Jako by si hráli vlastní ligu. Plzeň i Sparta ztrácí body a oni furt vyhrávají. Museli by se asi dostat do nějaké krize, aby nevyhráli. Ale oni mají tak široký kádr, že můžou hráče prostřídat a nahradit je jinými a stejně kvalitními. I v tom mají velkou výhodu a je vidět, že jim to funguje.