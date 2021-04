„Je pravda, že jsem delší dobu nemohl dát gól. Tenhle zápas se mi to podařilo a jsem rád, že jsem zase mohl pomoci týmu,“ mohl se usmívat po jablonecké výhře 2:0 na jihu Čech 30letý průbojný forvard, jenž do osobních statistik zapsal v nejvyšší soutěži celkem 78 tref.

Kanonýrům vévodí slávistický útočník Jan Kuchta (15 branek), dříve hráč Teplic nebo Liberce. Ale mezi elitou se s jedenácti brankami vedle Doležala v letošním ročníku vyhřívá i další ofenzivní eso FK Jablonec slovenský reprezentant Ivan Schranz.

„My šlapeme jako tým a vždycky se někdo z hráčů vyšvihne. Minule to byl Ivan Schranz, nyní já. Pokaždé to může být někdo jiný,“ bral situaci s nadhledem Doležal, jenž na Střelnici zavítal před osmi lety z Olomouce. Na kontě má za jedenáct prvoligových sezon už 259 ligových startů. Ta letošní může patřit mezi jeho nejlepší, vždyť jablonecká parta aktuálně bojuje s pražskou Spartou o druhou příčku tabulky a o další účast v Evropské lize! „Soustředíme se sami na sebe. Zápasy chceme vyhrávat a jsme rádi, že jsme to teď v Budějovicích dotáhli do vítězného konce.“

Jablonec má tradičně vysoké ambice, to platí i před posledními pěti koly ligy. „My hlavně chceme hrát nahoře a po sezoně se uvidí, na jaké místo to bude nakonec stačit. Čím víc zápasů vyhráváme, tím máme větší sebevědomí. Daří se nám. Celý tým, všechny řady, všichni hrají jeden za druhého,“ řekl pro klubový web.

Doležal přiznal, že zápasů je hodně. „Teď už jsme jeli na morál, zápasů bylo po sobě fakt hodně. Ani to počasí nám nepřidalo, ale zvládli jsme to jako tým. Cenné.“

Jablonec teď hostí na Střelnici Olomouc, pak Teplice. „Když se něco nepodaří, tak stejně pojedeme dál,“ dodal jeden z lídru týmu.