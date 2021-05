Hattrickem do sítě Teplice se útočník Martin Doležal dotáhl na nejlepší střelce soutěže, s dvanácti góly mu na nejlepší schází jediný gól. O koruně pro krále střelců ale jablonecký dlouhán neuvažuje, přednost dává týmovému úspěchu.

Hattrickem jste pomohl sestřelit v důležitém zápase Teplice.

Jsem samozřejmě rád, ale je to zásluha celého mančaftu. My hrajeme jako tým, někdy z toho někdo vyjde a dneska jsem to byl já. Jsem za ty góly strašně rád, protože ze začátku sezony se mi nedařilo.

Můžete ty branky postupně popsat?

První gól byl po nacvičené standardce, propadlo to tam a prostřelil jsem Grigara mezi nohy. U druhé branky jsme to tam výborně vykombinovali s Jovem (Jovović), on mi to dal prakticky před prázdnou branku. Při třetím gólu jsme presovali Marečka a já vystihl přihrávku a jen jsem se snažil obstřelit gólmana.

Aktivním napadáním jste donutil soupeře k chybám v rozehrávce posledních zápasech s Budějovicemi, Olomoucí i proti Teplicím. Ze všeho byly vaše branky, všímáte si toho nyní?

Jdu s tím do toho. Teď to vychází, ale je to zásluha celého týmu, který presuje. Nám útočníkům se teď daří a já jsem rád, že se Schranzíkem ty góly dáváme a týmu pomáháme.

Proti Teplicím jste také připravil tutovou šanci Kubovi Považancovi, co jste mu řekl, když neproměnil?

On si na mě křikl, já už jsem stejně nemohl nic vymýšlet ani střílet, tak jsem mu to posunul, škoda, že to neproměnil. Říkal mi, že příště mu to dá mezi nohy, teď do dával kolem něho a Grygar mu to chytl. Ale to už bylo za stavu 4:1 a dělali jsme si z toho legraci.

Z posledních čtyř zápasů máte skvělou bilanci sedmi branek, kde se sezona u vás zlomila?

Po zranění jsem se trápil, ani kondičně jsem na tom nebyl dobře. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal. Teď se do šancí dostávám a jsem rád, že je proměňuju. Připravuju šance i pro ostatní kluky. Jsem rád, že hrajeme jako tým. Hany (Hanuš) nám dneska v první půli chytl dvě tutovky, stopeři hrají fantasticky. Zelí (Zelený) je možná jedním z nejlepších stoperů v lize, zachovává klid, dokáže rozehrát. Funguje nám střed i kraje. Jovo (Jovović) se po zranění do toho nemohl dostat a teď jak nám pomáhá. Dominik Pleštil to je snad nejrychlejší hráč v lize a větrá obránce. Schranzík (Schranz) dává góly, dokážeme si vyhovět. Doufám, že jeho zranění nebude vážné a příště nastoupíme zase spolu a zvládneme to. Prostě, všechno si to nějak sedlo a já doufám, že to bude pokračovat.

Po vedoucí brance jakoby Jablonec ale vypadl z role favorita a Teplice zahazovaly své šance.

Teplice nám mohly dát klidně tři góly. Stálo při nás i štěstí. Góly jsme dali a měli jsme štěstí, že jsme od nich nedostali. Vezeme se na vítězné vlně a doufám, že to bude pokračovat.

Čekají vás poslední tři zápasy, ve hře je devět bodů. Jak vidíte vaší situaci v tabulce?

Jedeme do Příbrami, máme doma Slavii, která chce dohrát sezonu bez prohry, pak poslední zápas s Pardubicemi, které hrajou dobrý fotbal. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale i Sparta má těžké soupeře. Uvidíme. Ten, kdo to zvládne lépe, bude druhý.

Mrzelo by, kdybychom to nezvládli?

Samozřejmě, že by nás to mrzelo. Ale musíme brát, že Sparta je pořád silný soupeř. Nemáme to ještě ve svých rukách, ale uvidíme, jak bude Sparta hrát své zápasy. Věřím, že je to v našich silách to uhrát. Budeme bojovat až do konce!

Dnešními třemi góly jste se dotáhl na dvanáct branek, lákala by vás koruna pro krále střelců?

Určitě ne, já nad tím teda nepřemýšlel. Dneska se mi ten zápas podařil, že jsem se tam dotáhl, tak za to jsem samozřejmě rád.