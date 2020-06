Oproti zápasu na Bohemians přišlo viditelné zlepšení, ale na body to ani dnes nestačilo.

Je škoda, že jsme nedali gól. Tady je to vždycky tak trochu podobné těm předcházejícím zápasům. My si v Plzni vytvoříme šance, ale nedáme góly. A pak dostaneme takové hloupé góly, to je hrozná škoda. Určitě jsme hráli líp než na Bohemce, měli jsme pak těžký týden, něco jsme si k tomu řekli. Je strašná škoda, že nedokážeme proměnit šance a závary. Domácí byli produktivnější.

I po první inkasované brance jste se snažili být aktivní.

Už i předtím, než jsme dostali první gól, jsme tam měli závary a náznaky. Měli jsme něco z toho proměnit a srovnat. Plzeň byla trochu nervózní, je to prostě škoda.

Ve druhém poločase jste domácí dokázali zatlačit. Co chybělo k lepšímu finále?

Asi větší důraz. Chodily tam centry, kolikrát to tam propadlo skrz celé vápno. Asi rozhodovala finální přihrávka a tu měla Plzeň lepší než my. Byl to těžký zápas, ale aspoň bod jsme si mohli odvézt.

Ve středu Jablonec čeká důležitý zápas s Libercem, kterému má co vracet.

Musíme hlavně zregenerovat, protože máme za sebou těžký zápas. Vůbec celý týden po Bohemce byl těžký. Derby s Libercem bude pro nás hodně důležité, hrajeme doma a musíme to zvládnout. Nesmíme je pustit před sebe, bude do pikantní derby. Nesmí se opakovat to, co bylo se Slovanem před nedávnem.