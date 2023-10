První poločas dalšího kola FORTUNA: LiGY diváky na plzeňském stadionu určitě nenudil. K vidění byly čtyři branky. Jako první se dostala do vedení Viktoria, pokutový kop proměnil Erik Jirka. A pak už oba týmy bojovaly o tři body.

Plzeň - Jablonec 1 | Video: Aleš Březina

Během čtyř minut dokázal Jablonec skóre otočit. Trefili se Krulich s Chramostou. Avšak na této trefy zase našla odpověď Viktoria, když se z přímého kopu trefil fantasticky Jhon Mosquera. Domácí ještě vstřelili ke konci prvního poločasu gól Matějem Vydrou, po konzultaci s kolegou u videa byl ale následně odvolán.

Ve druhé půli se šance přelévaly, soupeři bojovali o to, kdo dá buď alespoň rozhodující gól a nebo přidá i další. Diváci už viděli ale jen jednu trefu do brány, bohužel, do té jablonecké. Vítězný gól vstřelil už po devíti vteřinách druhého poločasu Matěj Vydra. Viktoriáni následně neproměnili několik stoprocentních šancí.

Plzeň si do tabulky připisuje další tři body, avšak ty by možná dneska domácí vyměnili za zdraví Jindřicha Staňka, který inkasoval těžký direkt. Plzeňský brankář byl odnesen rovnou do sanitky a následně do nemocnice. Z duelu s hodně kvalitním soupeřem se Jablonec domů vrací bez bodů.

Trenér Jablonce Radoslav Látal i přes porážku v Plzni viděl zlepšující se herní projev. Apeloval ale na hráče kvůli chybám, které předcházely inkasovaným gólům.

Domácí trenér Miroslav Koubek si tří bodů z hektického zápasu považoval. „Jablonec je vynikající mužstvo, které má pramálo bodů. Proto u nás panuje spokojenost s výsledkem. Kdo nebyl v Kazachstánu a neznal náš program tohoto týdne, tak nepochopí o čem mluvím. Obavy jsem proto z tohoto důvodu měl. Udělali jsme změny, postavili jsme některé hráče, kteří s námi byli na tom „zájezdu“, ale nehráli. Udělali jsme pět změn a určitý následek to mělo. Hlavně v defenzivě, tam jsme nebyli jistí. Měli jsme s Jabloncem problém. Blok našeho mužstva se mi nelíbil. Přišly dvě branky. Ale pochválil bych ofenzívu, ta byla v pořádku. Dopředu to mělo šum. Ale komplikovalo nám situaci neproměňování šancí, měli jsme tam asi čtyři gólovky. Skorovali jsme alespoň hned na začátku druhé půle, nebylo to nacvičené, vyplynulo to ze hry. Byl to krásný a jednoduchý gól, který rozhodl,“ těšilo kouče Viktorie. Toho zasáhlo především nepříjemné zranění brankáře Staňka, který nuceně střídal. „Krve by se ve mně v tu chvíli nikdo nedořezal. Uvidíme, snad to bude mít dobrý vývoj a nebude to vážné,“ přál si trenér Viktorie.

Jablonecký kouč Radoslav Látal měl po zápasu smíšené pocity. „Vstup jsme měli velmi dobrý. Celkově celá první půle byla dobrá. Viktoria hrozila především ze standardek a brejků. Otočili jsme to po penaltě a vedli 2:1, jenže do poločasu jsme bohužel ještě inkasovali, což byl první důležitý moment. Za druhý moment bych označil gól v osmé vteřině druhé půle. Byla tam chyba našeho stopera, který se přemisťoval na druhou stanu. Přitom jsme hráče o poločase upozorňovali, že musí být koncentrovaní. Viktoria nás presovala a my z nakopnutého míče dostaneme branku. Takové chyby prostě nemůžeme dělat. Mohli jsme ještě v závěru vyrovnat po standardce. Ale když se dopouštíme takových chyb, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Porážka mě mrzí, hráčům ty góly budeme vyčítat,“ řekl po zápase Látal, který ale vidí určitý progres. Dnes na body nestačily ani dvě branky na hřišti silného soupeře. „Ale vidíme, že mužstvo jde nahoru. Naše hra už měla nějaké parametry, do kterých bychom jí chtěli dostat. Věřím, že takto body přijdou. Dnes to bohužel nestačilo,“ krčil rameny Látal.

Jeho tým bude v repre pauze doléčovat zraněné. „Máme tam nějaké šrámy, úplně fit není ani Hurtado. Drchal má po dnešku něco s kolenem, přesnou diagnózu ale ještě neznám. Musíme se dát do kupy. Dobijeme baterky a musíme být připraveni na zbytek zápasů v lize,“ plánuje Látal.



FC Viktoria Plzeň 3:2(2:2)

Branky: 22. Jirka (pen.), 38. Mosquera, 46. M. Vydra (Durosinmi) – 30. Krulich (Štěpánek), 34. Chramosta (Martinec)

Karty: 36. Durosinmi (PLZ), 40. Mosquera (PLZ), 90+3. Šulc (PLZ) – 45+1. Látal (JAB), 84. Hurtado (JAB)

Držení míče: 60 % : 40 %.

Střely na branku: 6:2. Střely mimo: 7:4. Rohy: 7:2. Ofsajdy: 0:1. Fauly: 13:10.