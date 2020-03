Jablonec n. N. - I přesto, že fotbalový život utichl, je potřeba řešit smlouvy hráčů. Ne jinak tomu je i v FK Jablonec. Tam se vedení klubu dohodlo hned se dvěma hráči.

pokračují v FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Hned dvě vyšly z FK Jablonec n. N. Útočník Jan Chramosta prodloužil smlouvu do 30. června 2022. Dalším hráčem je obránce Jan Krob, který podepsal nový kontrakt do 30. června 2021.

Historicky nejlepší střelec Českého poháru a jablonecký útočník s číslem 19 na zádech Jan Chramosta prodloužil smlouvu v FK Jablonec o dva roky. V aktuální sezóně toho jednu patičkou do sítě Sparty. Tato trefa aspiruje na gól roku v České republice. Nyní se zkušený útočník upsal Jablonci na další dvě sezóny. „S majitelem klubu Miroslavem Peltou jsme se domluvili na prodloužení kontraktu. Jsem rád, že v Jablonci pokračuji, máme v kabině skvělou partu a s klubem jsme si v aktuální situaci vyšli vstříc. Na druhou stranu je teď hrozně těžké období a člověk má i jiné myšlenky než jen fotbal. Hlavní je, abychom byli zdraví a všechno se brzy vrátilo zpět do normálních kolejí a my zase mohli dál plnit cíle v boji o pohárovou Evropu,“ říká Jan Chramosta.

Druhým hráčem, který prodloužil smlouvu, je obránce Jan Krob.

Zkušený obránce letos zasáhl do 21 zápasů v lize, vstřelil dvě branky a na stejný počet přihrál. Nový kontrakt Jan Krob podepsal do 30. června 2021.

„S prezidentem klubu už jsem byl dávno předem dohodnutý, že má cesta v jabloneckém dresu bude nadále pokračovat. Podpis smlouvy už byla jenom formalita. Už jsem ve věku, kdy se dlouhé kontrakty nepodepisují, ale pevně věřím, že má cesta bude ještě hodně dlouhá v zeleném dresu a přispěji jabloneckému klubu k úspěchům, které si všichni přejeme. Moc si toho vážím a už se všichni těšíme, až se fotbalová sezona rozjede a zase budeme mít radost z fotbalu,“ komentuje podpis nové smlouvy v jabloneckém klubu Jan Krob.